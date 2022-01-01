Отбывавшую 22-летнее заключение экс-президента Южной Кореи освободили

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Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, приговоренная к 22 годам тюрьмы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, после почти пяти лет заключения вышла на свободу, сообщает DW.

Неделей ранее министр юстиции страны Пак Бом Ге объявила, что экс-президент включена в список из почти 3100 лиц, подпадающих под "особую амнистию" по случаю наступающего Нового года и "во имя национального единства".

Решающую роль при принятии решения о помиловании сыграло плохое состояние здоровья 69-летней Пак Кын Хе: в этом году ее несколько раз госпитализировали из-за хронических болей. Так называемый "сертификат о помиловании" дочь бывшего южнокорейского диктатора Пак Чжон Хи получила в ночь на 31 декабря в больнице в Сеуле.

Пак Кын Хе - первая женщина в истории Южной Кореи, избранная президентом. Она победила на выборах в конце 2012 года. Но, находясь на этом посту, была вовлечена в крупный коррупционный скандал и в 2017 году была подвергнута импичменту.

По данным следствия, тогдашний президент Южной Кореи и ее подруга Чхве Сун Силь вымогали взятки у таких крупных концернов, как Samsung. Пак Кын Хе также обвинили в передаче секретных документов посторонним, включении критически настроенных деятелей сферы искусства в черный список и увольнении несогласных с ней чиновников.

Помимо 20 лет за коррупцию, Пак Кын Хе получила два года по обвинению в нарушении закона о выборах и штраф в размере 16 млн евро в пересчете. Поскольку она так и не заплатила штраф, прокуратура в марте конфисковала ее недвижимость.

Скандал вокруг Пак Кын Хе вызвал в Южной Корее многомиллионные акции протеста, которые привели к ее свержению и приходу к власти нынешнего президента Мун Чжэ Ина. Срок его полномочий истекает в марте 2022 года. Еще в январе нынешнего года Мун Чжэ Ин исключал возможность помилования Пак Кын Хе, назвав вынесенный ей приговор "историческим уроком".