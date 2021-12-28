"Отбасы банк" получит новый статус в Казахстане

Дочерней организации холдинга "Байтерек" АО "Отбасы банк" планируют придать статус национального института развития, передает BaigeNews.kz
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Об этом заявил председателя правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов.
По его словам, в рамках законопроекта по реформированию жилищной политики на базе "Отбасы банка" создадут Центр по обеспечению жильем.
Он будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья. База Центра по обеспечению жильем будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц.
"Планируется изменение статуса банка второго уровня на банк, обладающий статусом национального института развития", — сказал
Арифханов на заседании правительства.
Кроме того, по реализации механизма субсидирования части платы за жилье, арендованное в частном жилищном фонде в национальном проекте предусмотрены планы в 2022 году — 20 тысяч очередников МИО (местные исполнительные органы — прим. ред.), и до конца 2025 года — 185 тысяч очередников.
Также АО "Отбасы банк" совместно с акимами областей в рамках инструментов банка будет разработана программа льготной ипотеки с первоначальным взносом 10%, ставкой вознаграждения в пределах двух-пяти процентов для жителей моногородов с низким потенциалом развития.
Запланированный срок создания продукта — первый квартал 2022 года.