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  • "Отбасы банк" освободил казахстанцев от начисления пени за просрочку
"Отбасы банк" освободил казахстанцев от начисления пени за просрочку | BaigeNews.kz 6 января, 01:40
971
Фото: gov.kz

"Отбасы банк" освободил казахстанцев от начисления пени за просрочку

Клиенты "Отбасы банка", имеющие непогашенные кредиты за период с 5 января по 19 января включительно, будут освобождены от начисления пени за просрочку, передает BaigeNews.kz.

"В связи с нестабильной обстановкой в регионах Казахстана, а также введением чрезвычайного положения в банке приняли решение освободить казахстанцев от начисления пени за просрочку по всем займам, не погашенным за период с 5 января по 19 января включительно", - говорится в сообщении.

Кроме того, казахстанцам не будут звонить представители "Отбасы банка", чтобы напомнить о необходимости погасить задолженность. SMS-оповещения также будут отключены.

При этом по займам, имеющим неплатежи до 5 января, пеня сохраняется и подлежит погашению.

"Отбасы банк" в соответствии с законодательством Республики Казахстан продолжит направлять информацию о выдававшихся займах в адрес ТОО "Первое кредитное бюро" и АО "Государственное кредитное бюро", - добавили в банке.
#Отбасы банк #Общество #Кредит
6 января, 01:40
971
Журналист

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