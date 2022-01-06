"Отбасы банк" освободил казахстанцев от начисления пени за просрочку

Клиенты "Отбасы банка", имеющие непогашенные кредиты за период с 5 января по 19 января включительно, будут освобождены от начисления пени за просрочку, передает BaigeNews.kz.
"В связи с нестабильной обстановкой в регионах Казахстана, а также введением чрезвычайного положения в банке приняли решение освободить казахстанцев от начисления пени за просрочку по всем займам, не погашенным за период с 5 января по 19 января включительно", - говорится в сообщении.
Кроме того, казахстанцам не будут звонить представители "Отбасы банка", чтобы напомнить о необходимости погасить задолженность. SMS-оповещения также будут отключены.
При этом по займам, имеющим неплатежи до 5 января, пеня сохраняется и подлежит погашению.
"Отбасы банк" в соответствии с законодательством Республики Казахстан продолжит направлять информацию о выдававшихся займах в адрес ТОО "Первое кредитное бюро" и АО "Государственное кредитное бюро", - добавили в банке.