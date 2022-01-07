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  • "От восьми лет до пожизненного": что грозит организаторам беспорядков в Казахстане
"От восьми лет до пожизненного": что грозит организаторам беспорядков в Казахстане | BaigeNews.kz 7 января, 02:13
1384
Фото: коллаж из скриншотов

"От восьми лет до пожизненного": что грозит организаторам беспорядков в Казахстане

Организаторам и участникам массовых беспорядков в Казахстане грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока, с лишением гражданства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура завела уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также по совершению акта терроризма. Для этого по поручению Президента в стране создана межведомственная следственно-оперативная группа. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.

"В настоящее время проводятся сбор и фиксация следов преступления. В этой связи просим население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений. При наличии информации, способствующей раскрытию преступлений, просим обращаться в колл-центр по номеру 115", - сообщил начальник службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Ризабек Ожаров

В Алматы и других регионах до сих пор проводятся контртеррористические операции.
#теракт #режим ЧП #Генпрокуратура
7 января, 02:13
1384
Журналист

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