"От восьми лет до пожизненного": что грозит организаторам беспорядков в Казахстане

Фото: коллаж из скриншотов

Организаторам и участникам массовых беспорядков в Казахстане грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока, с лишением гражданства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура завела уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках, а также по совершению акта терроризма. Для этого по поручению Президента в стране создана межведомственная следственно-оперативная группа. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.

"В настоящее время проводятся сбор и фиксация следов преступления. В этой связи просим население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений. При наличии информации, способствующей раскрытию преступлений, просим обращаться в колл-центр по номеру 115", - сообщил начальник службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Ризабек Ожаров

В Алматы и других регионах до сих пор проводятся контртеррористические операции.