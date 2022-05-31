От Саратова до Зеренды: две репрессии в одной женской судьбе

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На территории Акмолинской области, по архивным данным, располагались 19 точек лагерей и трудовых поселений. Одна из репрессированных, отбывавших наказание в Казахстане – немка Лидия Шульц. О ее непростой судьбе в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказала дочь, жительница Кокшетау Людмила Хаврушина.
Жительница Кокшетау Людмила Хаврушина – дочь репрессированной мамы. Она и сама долгое время росла с этим клеймом. И сегодня остается живой летописью страшного злодеяния, вечного креста в истории человечества – массовых политических репрессиях.
Женщина рассказала о судьбе своей матери Лидии Шульц. В мельчайших деталях, многие из которых, к сожалению, пришлось опустить. Удивила блестящая память 73-летней женщины: она четко и безошибочно называла имена и фамилии, географические названия, цифры… Желая знать все нюансы судьбы своей семьи, бабушек и дедушек, родителей, Людмила Степановна прочла сотни книг и газетных публикаций, много говорила с родными и делала запросы в казахстанские и российские архивы.
Это ответственность перед прошлым, настоящим и будущим. Перед внуками и детьми.
А судьба у мамы Лидии Федоровны Шульц такая, что хватило бы и на десять человек…
Героиня этой истории пережила две большие ссылки. В первый раз в 1932 году – по "теме раскулачивания". Они жили в Саратовской области. Семья из 12 человек: дедушка с бабушкой, супруги Федор и София и восемь их детей, в том числе маленькая Лида. У "кулаков" Шульц на 12 человек корова и лошадь, на ней пахали.
Раскулачили и выслали в Коми АССР.
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Набралось 398 семей репрессированных, почти 1 900 человек. Из Сыктывкара их вывезли по реке Вымь верх на 150 км и бросили в тайге. Построили они там бараки. Сейчас это небольшой городок Ветью. По словам дочери Лидии Шульц Людмилы Хаврушиной, первыми на мемориальной доске установлены имена дедушки и бабушки – Федора и Софии Шульц… Семью, кстати, разделили и часть сослали на Алтай.
В августе 1934 года София бежала вместе с 11-летней дочерью Лидой. Они прошли пешком больше 400 км, обходя все посты. Потом на поезде до Москвы, а оттуда вернулись в родной Саратов. Заработали немного денег на дорогу и отправились в Грузию: там можно было работать без документов. Вскоре в Грузии к ним присоединились отец и брат Лиды. В 12 лет девочка уже была участником стахановского движения, собирала чай.
А потом грянула война. В 1942 году – снова депортация. Теперь уже за то, что немцы.
Сначала отправили до Красноводска, там погрузили в телятники и – в Казахстан. 24 ноября 1942 года семья Шульц прибыла в Кокчетав. Их распределили в колхоз Серафимовка Зерендинского района. В селе репрессированных немцев приютила семья Нуяндиных.
Одна большая комната, разделенная тюлью: справа репрессированные, слева – хозяева.
Но уже через три месяца, в феврале 1942-го, семью Шульц отправили в трудармию – на Урал. Оставили только маму Лиды, Софию: по возрасту. В трудовых лагерях, на лесоповале Лидия пробыла до 1946 года. Казалось бы, Победа! В июле 1945 года вышел указ о реабилитации репрессированных, но Шульцев, равно как и остальных, охрана отпускать не спешила: а кто работать будет? И Лида, как когда-то с мамой, во время "первой" ссылки, решилась бежать. Дошла до Соликамска (город в Пермском крае), села на поезд, потом выпрыгнула, сломала ногу, попала в больницу… В декабре 1946-го упрямая девушка вернулась в Казахстан, в Серафимовку.
Здесь Лидия вышла замуж за местного плотника, недавно вернувшегося с фронта Степана Дорогова, он один воспитывал двоих сыновей. Родили еще троих.
Сегодня их дочь Людмила Степановна вспоминает: о тяжелом, несправедливом прошлом мама долгое время предпочитала умалчивать. Боялась, что "вдруг все вернется". Но многое Люда помнила сама: несмотря на то, что официально реабилитация немецкой семьи вроде как состоялась, фактически все оставалось по-прежнему еще 60-х годов. И еще долгие годы Лидия Федоровна Шульц жила как репрессированная.
И таких семей в Серафимовке было много: восемь немецких, по четыре чеченских и ингушских, татары… Самих коренных, казахов, было немного: семей пять-шесть всего – Беккожины, Каиржановы, Сейдахметовы…
Жили туго. Семье Шульц повезло: был мужчина – муж, отец. Какое-то время они жили у Нуяндиных, а потом Степан Афанасьевич построил из самана дом. Тогда это была роскошь, не многие могли себе это позволить: война и страшный путь в телятниках выкосили сильный пол.
Далее воспоминания дочери Степана и репрессированной Лидии – Людмилы Степановны:
"Помню самодельное жилище моей одноклассницы Эммы Вилль. К слову, Вилль у нас было целых четыре семьи. Он не были родственниками – однофамильцы. Но все объединяла трагическая история "врагов народа". Во время эвакуации в телятниках многие погибали. И папа у Эммы погиб. Они жили вчетвером – три девочки и их мама. Ни одного мальчика. Что они могли себе построить? Вырыли себе землянку: вполовину высоты стены. А потом в степи вырезали лопатой так называемые квадры, где дернина трава растет, у нее такие плетенные корни. Так вот они вырезали лопатой равного размера куски и везли на двухколесной тележке к месту "стройки". И сложили из этих квадр вторую часть стен.
Вместо стекол на окнах – был натянут просоленный пузырь, не знаю точно, свиной или говяжий. Имитация окна. Далее установили с четырех сторон жерди, сделали столбики, потом перекладину и сверху наломали березовых веток и постелили солому.
Стены, чтобы не осыпались, мазали смесью коровьего навоза и глины, примерно в соотношении один к одному. Мы приходили к Эмме, помогали. Также обрабатывали пол и сверху посыпали соломой. Так было и теплей. Счастье, что в колхозе можно было взять солому. Это не считалось воровством.
Дверь тоже была сплетена из более толстых осиновых веточек. Матрацы – набитая соломой мешковина.
Года до 1958 они жили в такой землянке. И они были далеко не одни такие…"
Репрессированные работали – тяжело и без права голоса.
"Постучал бригадир кнутиком в окно – выходи. Моей младшей сестренке было 16 дней от роду, как маму, кормящую женщину, поставили на протравку семян. Никого, разумеется, не заботило, что в молоко яд попадает. Нарушений было много, но тогда никто об этом не думал. Мама надевала на себя зыбку – из мешковины – и на поле.
Зато в тот год в колхозе организовали ясли.
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Запомнилась история с Амалией Говерговой. Она работала дояркой. Осень. Пришла с дойки вечером, согрела воды, помылась и постиралась. Одежда у нее была вязанная спицами – юбка и кофта. До утренней дойки в пять утра должна была высохнуть.
Тут заходит председатель Анисимов, говорит: Амалия, на ток. Она говорит: у меня нет другой одежды, постирала. Он говорит, ничего, надевай. Так и забрал: он в кошелке на лошади, а ее гнал пешком перед собой. Как добежишь, говорит, – и одежка на тебе высохнет. Ночь на току – утром на дойку. Возразить нельзя".
Работали за палочки.
"Зарплату в колхозе до 1954 года не платили вообще. Была норма трудодней: полторы тысячи для женщин и три тысячи для мужчин. Не выработаешь – суд и плати в пользу государства. А с колхозника и взять-то было нечего.
За малейшую провинность сажали сразу, 15 суток давали. После войны вообще было строго. Опоздал на пять минут, могли осудить тебя платить полгода в пользу государства.
Жили голодно. Я до сих пор помню горьковатый вкус хлеба из побитого морозом зерна. Но тогда он казался прекрасным!"
"В Серафимовке было четыре класса, нам, детям репрессированной, разрешили учиться в Зеренде. Мама давала на неделю 50 копеек – на сахар. Тогда килограмм песка стоил 86 копеек песок и 94 – рафинад. Я брала полкило и нам с братиком на неделю хватало по ложечке к чаю…
Репрессированным нельзя было учиться. Запрещалось выезжать из колхоза. Отмечаться ходили. Мама свой первый паспорт получила в 1962 году. С этого момента можно было – с разрешения председателя, разумеется, поехать учиться на курсах ФЗО, например.
Чтобы выйти замуж девушке из репрессированных, разрешение нужно было получить у Победы, это фамилия начальника НКВД Зерендинского района. Очень нехороший был человек, богом себя мнил. Потом его, правда, арестовали.
Так было примерно до 1964-65, если не ошибаюсь, годов".
Всю горечь доли "врагов народа" щедро разбавляло теплое, участливое отношение местных. Казахов было немного, но, я считаю, именно они задавали тон: пожалеть, обогреть, угостить, приласкать.
"Нас никогда нас обижали – ни словом, ни делом. Бывало, встретишь на улице бабушку, апашку в белом жаулыке. Она обязательно заведет в дом, угостит чем-нибудь: куртом, коспа или бауырсаком.
Вы представляете, мы, дети Серафимовки, долгое время не знали понятия нации. Не понимали, что люди могут различаться по такому признаку – национальному. Со мной, например, учился Есенгали Беккожин. Я долго не понимала, что он казах. Не было такого разделения. А его дедушка, бывало, остановит нас, ребятню. Просил назвать имена бабушек и дедушек – со стороны отца, потом матери. И не только казахов – всех. Мордовская диаспора была большая, казахов мало. Но именно казахи научили нас не быть манкуртами, "иванами непомнящими". Научили осознавать ценность родства, видеть связь между прошлым, настоящим и будущим…"
Но вот порой страдать от того, что дети немцев, приходилось. Ребятня может быть жестокой.
"Был у нас в селе мальчишка, собственно, и сам из репрессированных. Мог позволить себе назвать моего брата фашистом. Дрались мальчишки в таких случаях нещадно.
Когда в программу ввели немецкий, брат, помню, наотрез отказался изучать его. Была среди детей, да порой и взрослых, привязка немецкой национальности к фашизму. Даже мама, помню, боялась говорить на родном языке. И сына не стала уговаривать…"
Впоследствии все встало на свои места. Белое перестало быть черным, а черное – белым. Лидию Федоровну Шульц, наконец, реабилитировали. И наградили медалями "Ветеран войны", "За доблестный и самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны".
Но страх и ощущение несвободы оставались с ней еще надолго… Было во всем этом одно большое, светлое, главное: место ссылки стало Родиной.
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"Родственники впоследствии уговаривали уехать. Мама неизменно отвечала: нас никто никогда отсюда не гнал. Это моя Родина, здесь мне хорошо. И эту преданность передала мне. Меня уже не пытаются убедить: бесполезно. Все здесь мое, родное, откликающееся в сердце. Когда мальчик в автобусе при виде взрослого человека немедленно встает; когда апашки идут по улице горделиво, с высоко поднятой головой. Эту гордость, уверенность в них поселили дети – позаботятся, окружат уважением и любовью. У меня менталитет казахстанца, и что-либо менять в себе уже поздно. Мне здесь спокойно, как это может быть только, когда ты на своем месте…"
На территории Акмолинской области, по архивным данным, располагались 19 точек лагерей и трудовых поселений. Их организовали в Астраханском, Бурабайском, Зерендинском и Шортандинском районах. На сегодня есть сведения по шести из них: Луговой – особый лагерь № 9; колония № 14 НКВД третьего отделения (село Приречное); лагерь МВД (Ульгули); лагеря "Ключи" и "Озерное"; Степняковское лагерное объединение (на рудниках Каззолото-Аксу, Бестюбе, Жолымбет, Даниловка, Богембай).
Коротко о некоторых из них в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал ученый-историк, координатор областной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Аманай Сейткасымов.
Луговой (Особый лагерь № 9) организовали в 1949 году в селе Долинское, ныне Тонкерис Целиноградского района. Здесь содержались почти 13 тысяч заключенных с инвалидностью, они поступали из других лагерей. Александр Солженицын назвал Спасское, основное отделение Лугового лагеря "всесоюзной инвалидкой".
Особый лагерь подчинялся ГУЛАГу.
"Труд его узников использовался для обслуживания промышленных предприятий по добыче и выпуску стройматериалов: кирпича, самана, извести и гипса. А также для производства керамических изделий (плитки, кафеля, посуды), добычи бутового камня и минеральных красок, ведения сельскохозяйственных работ, обработки дерева и жилищного строительства", – рассказал Аманай Сейткасымов.
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Колония № 14 НКВД (третье отделение Карлага) – для политических заключенных из западных районов СССР. Располагалась она в Зерендинском районе на месте нынешнего села Приречное.
По рассказам историка, население колонии было небольшим: человек сто сотрудников, обслуживающего персонала и трех тысяч заключенных. Они отбывали срок от года до 25 лет.
"Со временем рядом с колонией стали строить бараки, землянки, для семей офицеров привезли срубы деревянных домов. Из землянок образовался "Копай – город".
Первые жители – семьи Карпухиных, Дороховых, Аитовых, Смирновых, Вергизовых.
"В колонии все делали для себя: были большой огород, ветряная мельница, электростанция, гараж, коровник, пекарня, швейная мастерская, ясли и начальная школа. Один из старожилов села Карпухин Владимир Николаевич, бережно хранит похоронку на своего отца, который не вернулся с войны, а мама продолжала работать в колонии. До настоящего времени сохранилось здание лагерного медпункта и один из бараков", – отметил Сейкасымов.
Колонию расформировали в 1953 году, после смерти Сталина. На месте лагерного хозяйства создали село Приречное.
"Первым директором стал Иван Иванович Коновалов – бывший начальник лагеря. Оставались здесь жить и бывшие заключенные. Например, Петр Эдуардович Вайнштейн – советский деятель спецслужб, старший лейтенант государственной безопасности, и.о. начальника УНКВД Пермской области. В местной школе учатся его правнуки. В селе также живут дети, внуки заключенных, которые остались здесь "под комендатурой" - Янченко, Кучинскас, Вовчок, Стока, Райзих и другие", – рассказал Аманай Сейкасымов.
За годы войны население увеличилось за счет депортированных: немцев, ингушей, литовцев, белорусов, латышей, украинцев, поляков.
Интересные сведения у ученого о лагере Озерное. Он располагался недалеко от села Симферопольское. В 1934-1949 годах здесь отсиживали свой срок японские пленники, представители других национальностей, политические и осужденные за воровство.
Местные помогали им одеждой, лекарствами, продуктами. В этом месте находилось много бараков, со временем всю территорию засеяли. И потом еще долго находили остатки вооружения, была даже бляха от военного пояса…
По словам старожилов, здесь изготавливали кирпич и готовили древесину.
"По словам аксакалов из аулов Симферопольский и Булак Галыма Омарова и Манапа Баймуратова, недалеко от лагеря находилась площадка для самолетов А пленные японцы построили водонапорную башню, которая до сих пор стоит в Симферополе.
"В настоящее время мы ведем переговоры с посольством Японии, в частности военным атташе с господином Саваи Тадаси, о дальнейшем изучении пребывания военнопленных японцев", – отметил Аманай Сейткасымов.
Ведется работа по сбору информации и по другим лагерям, а также установлению мемориалов.
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