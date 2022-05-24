Осужденный в Карагандинской области нарисовал портрет супермодели Наоми Кэмпбелл

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В канун дня рождения 52-летней Наоми Кэмпбелл осужденный в Карагандинской области нарисовал портрет британской супермодели, передаёт BaigeNews.kz.
В пресс-службе областного ДУИС рассказали, что мужчина с детства занимается творчеством и любит рисовать. По его словам, так он отвлекается от действительности и рисует всё, что приходит в голову. Осужденный, отбывая наказание, всё свободное время уделяет творчеству.
"С детства мне нравилась Наоми Кэмпбелл, она была моим кумиром. Ещё когда я учился в школе, хотел нарисовать её портрет. И вот теперь, находясь здесь, в день ее рождения 22 мая, мне удалось нарисовать её портрет. Для написания портрета мне понадобилось два дня", – рассказал мужчина.
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