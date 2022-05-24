Осужденный в Карагандинской области нарисовал портрет супермодели Наоми Кэмпбелл

Фото: ДУИС по Карагандинской области

В канун дня рождения 52-летней Наоми Кэмпбелл осужденный в Карагандинской области нарисовал портрет британской супермодели, передаёт BaigeNews.kz.

В пресс-службе областного ДУИС рассказали, что мужчина с детства занимается творчеством и любит рисовать. По его словам, так он отвлекается от действительности и рисует всё, что приходит в голову. Осужденный, отбывая наказание, всё свободное время уделяет творчеству.