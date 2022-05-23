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Осуждена начальница кинологического центра МВД Казахстана | BaigeNews.kz 23 мая, 17:56
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Осуждена начальница кинологического центра МВД Казахстана

Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении начальника кинологического центра МВД РК по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Болгумбаева А.А. подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществила денежные поборы со своих подчиненных на общую сумму 1 675 000 тенге, выданных последним в качестве премиальных выплат. 19 мая приговором Турксибского районного суда по Алматы Болгумбаева осуждена к ограничению свободы на два года с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

#Коррупция #МВД #полиция
23 мая, 17:56
2334
Журналист

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