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Оставил записку на АЗС: иностранец сообщил о своем похищении в Алматинской области | BaigeNews.kz 24 декабря, 22:58
3165
Фото: иллюстративное/pixabay.com

Оставил записку на АЗС: иностранец сообщил о своем похищении в Алматинской области

Мужчина оставил записку на АЗС Алматинской области с просьбой спасти его от похитителей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ночь с 23 на 24 декабря на пульт дежурной части ДП Алматинской области поступило сообщение от полицейских соседней области.

В нем говорилось, что на одной из заправочной станции по автодороге неизвестный оставил записку с просьбой спасти его от похитителей.

Оперативный дежурный ДП Алматинской области ориентировал на поиски мужчины личный состав полиции и дал команду о введении в области плана "Перехват".

"В течении получаса экипажем "Борт-25″ батальона патрульной полиции ДП Алматинской области на 76 километре автодороги "Алматы-Бишкек" вблизи села Самсы, остановили автомашину "Хонда Иллюзион" под управлением 35-летнего водителя", — сообщил командир батальона патрульной полиции Ерлан Мухамедяров.

При проверке документов в салоне авто находились еще четверо мужчин, среди которых был 43-летний гражданин соседней республики, оставивший записку о спасении на АЗС.

"Все они были доставлены в отдел полиции Жамбылского района, где потерпевший обратился с письменным заявлением о принятии мер в отношении подозреваемых. Материал будет передан в ДП Жамбылской области", — уточнил Мухамедяров.


#похищение #Алматинская область
24 декабря, 22:58
3165
Журналист

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