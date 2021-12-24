Оставил записку на АЗС: иностранец сообщил о своем похищении в Алматинской области

Мужчина оставил записку на АЗС Алматинской области с просьбой спасти его от похитителей, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
В ночь с 23 на 24 декабря на пульт дежурной части ДП Алматинской области поступило сообщение от полицейских соседней области.
В нем говорилось, что на одной из заправочной станции по автодороге неизвестный оставил записку с просьбой спасти его от похитителей.
Оперативный дежурный ДП Алматинской области ориентировал на поиски мужчины личный состав полиции и дал команду о введении в области плана "Перехват".
"В течении получаса экипажем "Борт-25″ батальона патрульной полиции ДП Алматинской области на 76 километре автодороги "Алматы-Бишкек" вблизи села Самсы, остановили автомашину "Хонда Иллюзион" под управлением 35-летнего водителя", — сообщил командир батальона патрульной полиции Ерлан Мухамедяров.
При проверке документов в салоне авто находились еще четверо мужчин, среди которых был 43-летний гражданин соседней республики, оставивший записку о спасении на АЗС.
"Все они были доставлены в отдел полиции Жамбылского района, где потерпевший обратился с письменным заявлением о принятии мер в отношении подозреваемых. Материал будет передан в ДП Жамбылской области", — уточнил Мухамедяров.