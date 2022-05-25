Остатки 10 затонувших судов находятся в Казахстане

Фото: pixabay.com

В территориальных водах Казахстана находятся остатки 10 затонувших судов. Об этом рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Мажилиса Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

В числе оставшихся судов — иранский сухогруз Tiba (затонул в 2015 году) и российское судно "Аракс" (затонуло в 2016 году).

Каирбек Ускенбаев напомнил, что 31 марта 2022 года Казахстан ратифицировал Найробийскую международную конвенцию об удалении затонувших судов 2007 года. Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта" предусматривает нормы по имплементации требований конвенции. Они устанавливают обязанность судовладельца по страхованию своей гражданско-правовой ответственности по подъему затонувшего имущества.

"Предлагаемые нормы позволят Казахстану предъявить требования о возмещении расходов по подъему затонувшего судна напрямую страховой компании", — отметил глава МИИР.

Напомним, ранее Каирбек Ускенбаев рассказал, что многодетным матерям и инвалидам I группы планируют сделать бесплатным проезд в общественном транспорте.