Остается напряженной – ДСЭК об эпидемиологической ситуации в Нур-Султане

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В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана рассказали об эпидемиологической ситуации в столице. По словам специалистов, из-за омикрон-штамма ситуация резко ухудшилась и остается напряженной, передает BaigeNews.kz.

Для сравнения: в предыдущие две недели регистрировались 80 случаев в день. За последние пять дней уровень заболеваемости вырос в 5,5 раз. Репродуктивное число составило 3,2. Удельный вес - 376,6. 10 января количество регистрации новых случаев достигло 1 442 человек. Всего за первые дни января зарегистрировали 4 622 случая, что в 1,7 раза превышает все показатели декабря 2021 года.