Особо охраняемые территории для сайгаков создадут в ЗКО

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В Западно-Казахстанской области ожидается открытие государственного природного резервата "Бокейорда" и заказника "Ащыозек". Об этом в ходе рабочей поездки в регион сообщила вице-министр экологии Алия Шалабекова, передаёт BaigeNews.kz.

Представители ведомства встретились с фермерами Жанибекского района, которые ранее жаловались на то, что увеличившаяся популяция сайгаков вытоптала пастбища и оставила без травы скот западноказахстанцев.

"Когда на пастбище приходит около миллиона сайгаков, то там не остается травы для скота. Надо решить эту проблему, урегулировать численность сайгаков", - обратился житель села Куйген көл Жанибекского района Боранбай Айткалиев.

Алия Шалабекова отметила, что министерством начата работа в этом направлении. По ее словам, в июле в регионе будут созданы особо охраняемые территории, на которых планируют сконцентрировать до 250 тысяч особей сайгаков.

"Подписано постановление о создании особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Площадь заказника составляет 314504,1 гектара, резервата - 343040,1 гектара. Они будут расположены на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов Западно-Казахстанской области", - сказала вице-министр.

На территории Казахстана обитает более 95 процентов мировой популяции сайгаков.

Ранее сообщалось о том, что в РК хотят разрешить охоту на сайгаков.