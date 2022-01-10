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Оружие изымали у водителей и пассажиров автомобилей в разных частях Шымкента | BaigeNews.kz 10 января, 09:25
1451
Фото: скриншот видео

Оружие изымали у водителей и пассажиров автомобилей в разных частях Шымкента

Сотрудники департамента полиции Шымкента в ходе рейдов, проводимых в целях обеспечения безопасности во время чрезвычайной ситуации, выявили и пресекли действия нескольких граждан за незаконное ношение оружия, передает BaigeNews.kz.

8 января по улице Аскарова был остановлен автомобиль Lexus RX-330, в ходе проверки в автомобиле было обнаружено и изъято огнестрельное оружие. Водитель и пассажир указанного автомобиля водворены в изолятор временного содержания. В этот же день сотрудниками полиции при дежурстве на территории микрорайона Асар были обнаружены биты и боеприпасы в количестве одной штуки в автомобиле LADA-2114.

8 января в ночное время на блокпосте "Бадам", расположенном на трассе Шымкент-Самара, в ходе осмотра автомобиля Toyota Land Cruiser был обнаружено и изъято огнестрельное оружие.

6 января сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории 8 микрорайона было установлено, что одну из квартир арендуют житель Алматинской области 1995 года рождения и житель Туркестанской области 1991 года рождения. При досмотре у одного из них в кармане куртки были обнаружены и изъяты 4 штуки боеприпасов калибра 5,45-мм и 42 мобильных телефона и 4 ноутбука различных марок.

Также 6 января около 17:00 инспектор полка патрульной полиции при патрулировании закрепленной за ним территории, остановил автомобиль марки Hundai Starex, при осмотре обнаружил у пассажира автомобиля ружье и боеприпасы к нему. В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС.

По данным фактам регистрируются уголовные дела, ведется досудебное расследование.

#режим ЧП в Казахстане
10 января, 09:25
1451
Журналист

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