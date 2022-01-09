Оружие, патроны и новые IPhone изъяла у мародеров полиция Шымкента

С момента беспорядков в полицию города Шымкент доставлено 2716 лиц. На сегодня к административной ответственности привлечены 177 граждан, из них 175 арестованы на 15 суток и двое оштрафованы, передает корреспондент BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.
За нарушение комендантского часа к административной ответственности привлечены 33 правонарушителя, из них арестовано 25 лиц. На блокпостах проверено 7000 автомашин. Задержаны восемь человек, подозреваемых в участии беспорядков. При осмотре автомашине изъят один газовый пистолет.
По информации ДП Шымкента, у подозреваемых изъяты один обрез калибра 16-мм с шестью патронами, один травматический пистолет, переделанный на боевой калибр 9-мм с пятью боевыми патронами 9-мм, 67 боевых патронов калибра 7,62-мм и три боевые патроны калибра 5,45. А также изъяты новые мобильные телефоны марки IPhone 11 Pro в количестве 23 штук и три телефона марки "Самсунг А-25", похищенные из торгового центра "Апорт" Алматинской области во время беспорядков.
По всем возбужденным уголовным делам 52 участника массовых беспорядков водворены в изолятор временного содержания.
В настоящее время департамент полиции совместно с силами войсковых частей и департамента по чрезвычайным ситуациям работают в режиме чрезвычайного положения, выставлены блокпосты на границах города, осуществляется комендантский час, усилена охрана стратегических объектов, общественно-политическая ситуация в городе под контролем.