Ораз Жандосов стал советником главы МЦРИАП

Казахстанский экономист Ораз Жандосов стал внештатным советником министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом на своей странице
в Facebook сообщил сам министр Багдат Мусин.
"Иногда для принятия важного решения необходимо опираться на опыт и есть люди, с большим опытом, к которым могу обратиться в любое время суток за консультацией. Одним из таких профессионалов является Ораз Алиевич Жандосов, с которым мы знакомы ещё со времен работы в "Казпочте". В то время он работал независимым директором, и они вместе с Еленой Леонидовной Бахмутовой, на тот момент председателем совета директоров, очень многое дали мне в плане опыта и корректировали мои действия как председателя правления. У нас сформировалась очень грамотная система корпоративного управления, которую хочу внедрить и здесь, в МЦРИАП", - написал Мусин.
Поэтому, по словам министра, он пригласил Ораза Жандосова в качестве внештатного советника.
Глава МЦРИАП также обрисовал, почему министерству важно привлекать к сотрудничеству общественников:
"В современном мире цифровизация пронизывает все отрасли и сферы. Надо анализировать каждую отрасль и понимать сколько данных собирается в этой отрасли в цифровом виде. А сколько ещё необходимо структурировать? Это и есть основной камень преткновения перехода к data driven government. Например, по геологии есть ли в цифровом виде информация? Вроде тонны отсканированный бумаги есть, но эти отсканированные картинки сложно интерпретировать, поэтому нужна база данных с множеством полей, где все данные по геологии будут "разложены по полочкам".
Такую работу, по его словам, необходимо провести по каждой сфере, выстраивать правильные процессы, которые будут порождать актуальные данные. Поэтому МЦРИАП должно тесно работать с общественниками по разным экономическим сферам, отметил Мусин.