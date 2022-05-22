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Опубликованы исторические фото с Токаевым по случаю 30-летия вступления Казахстана в ЮНЕСКО | BaigeNews.kz 22 мая, 09:47
2467

Опубликованы исторические фото с Токаевым по случаю 30-летия вступления Казахстана в ЮНЕСКО

30 лет назад 22 мая Казахстан вступил в ЮНЕСКО, передаёт BaigeNews.kz.

Telegram-канал Акорды опубликовал архивные фотографии, сделанные в исторический день вступления Казахстана в эту организацию.

На этом фото Касым-Жомарт Токаев с Генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором, май 1992 года, Париж.


На следующем снимке − совместное фото Касым-Жомарта Токаева и Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора после церемонии подписания акта о вступлении Казахстана в ЮНЕСКО 22 мая 1992 года.


Первым казахстанским объектом, внесённым в список ЮНЕСКО, стал Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави.

За 30 лет в список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли пять культурных и природных объектов Казахстана.

Культурные объекты:

  • Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, 2003 год.

  • Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, 2004 год.

  • Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора, 2014 год.

Природные объекты:

  • Сары-Арка — степь и озера северного Казахстана, 2008 год;

  • Западный Тянь-Шань, 2016 год.

ЮНЕСКО является учреждением Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры и стремится к установлению мира посредством международного сотрудничества в этих областях.

#ЮНЕСКО #Касым-Жомарт Токаев
22 мая, 09:47
2467
Журналист

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