Опубликованы исторические фото с Токаевым по случаю 30-летия вступления Казахстана в ЮНЕСКО

30 лет назад 22 мая Казахстан вступил в ЮНЕСКО, передаёт BaigeNews.kz

Telegram-канал Акорды опубликовал архивные фотографии, сделанные в исторический день вступления Казахстана в эту организацию.



На этом фото Касым-Жомарт Токаев с Генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором, май 1992 года, Париж.





На следующем снимке − совместное фото Касым-Жомарта Токаева и Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора после церемонии подписания акта о вступлении Казахстана в ЮНЕСКО 22 мая 1992 года.





Первым казахстанским объектом, внесённым в список ЮНЕСКО, стал Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави.



За 30 лет в список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли пять культурных и природных объектов Казахстана.

Культурные объекты:

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, 2003 год.

Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, 2004 год.

Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора, 2014 год.

Природные объекты:

Сары-Арка — степь и озера северного Казахстана, 2008 год;

Западный Тянь-Шань, 2016 год.

ЮНЕСКО является учреждением Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры и стремится к установлению мира посредством международного сотрудничества в этих областях.