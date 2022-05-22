Опубликованы исторические фото с Токаевым по случаю 30-летия вступления Казахстана в ЮНЕСКО

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Telegram-канал Акорды опубликовал архивные фотографии, сделанные в исторический день вступления Казахстана в эту организацию.
На этом фото Касым-Жомарт Токаев с Генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором, май 1992 года, Париж.
На следующем снимке − совместное фото Касым-Жомарта Токаева и Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора после церемонии подписания акта о вступлении Казахстана в ЮНЕСКО 22 мая 1992 года.
Первым казахстанским объектом, внесённым в список ЮНЕСКО, стал Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави.
За 30 лет в список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли пять культурных и природных объектов Казахстана.
Культурные объекты:
Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, 2003 год.
Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы, 2004 год.
Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора, 2014 год.
Природные объекты:
Сары-Арка — степь и озера северного Казахстана, 2008 год;
Западный Тянь-Шань, 2016 год.
ЮНЕСКО является учреждением Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры и стремится к установлению мира посредством международного сотрудничества в этих областях.
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