Опубликован текст указа президента о реорганизации КНБ

Опубликован текст указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz
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Ранее президент подписал
указ о реформировании КНБ. Документ вносит поправки в 15 указов главы государства, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности.
Кроме того, утверждена обновлённая структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.
Текст указа можно найти
в информационно-правовой системе нормативно-правовых актов РК. При этом часть изменений и дополнений в указ президента обозначены как "секретно" и "для служебного пользования".
Как следует из документа, в список реорганизуемых республиканских государственных учреждений вошли:
1. Республиканское государственное учреждение "Центр технической защиты информации Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" и республиканское государственное учреждение "Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" путем их слияния в республиканское государственное учреждение "Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".
2. Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Мангистауской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Ақтау" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
3. Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Алматы" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
4. Республиканское государственное учреждение "Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области" путем выделения из него республиканского государственного учреждения "Управление снабжения "Жаңғызтөбе" Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
5. Республиканское государственное учреждение "Авиационная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" путем присоединения к нему республиканского государственного учреждения "Авиационное управление Авиационной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".
Также в качестве разъяснения опубликована информация о том, какие функции возложены на КНБ, кому напрямую оно подотчётно и перечислены ведомства, входящие в структуру КНБ РК.