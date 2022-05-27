Опрос казахстанцев — один из важных этапов подготовки к референдуму — политолог

Как считает казахстанский политолог Эдуард Полетаев, опросы общественного мнения являются одним из важных этапов процесса подготовки к республиканскому референдуму по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию, показывая общую картину поддержки населением идеи его проведения, динамику изменений взглядов и приоритетов граждан по мере приближения к дате 5 июня 2022 года, передает BaigeNews.kz.

Эксперт указывает в своем Facebook, что статья 6 Конституционного закона РК от 2 ноября 1995 года "О республиканском референдуме" определяет основные принципы информирования избирателей:

1. Организация и проведение референдума осуществляются открыто и гласно; 2. Решение о проведении референдума и вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на него, доводятся до сведения граждан СМИ; 3. Комиссии референдума информируют граждан о своей работе по организации проведения референдума, об образовании участков для голосования, составе, месте нахождения и времени работы комиссий, о списках граждан, имеющих право участвовать в референдуме; 4. При проведении референдума могут присутствовать представители общественных объединений республики, наблюдатели от иностранных государств и международных организаций, полномочия которых удостоверяются в установленном Центральной комиссией референдума порядке. Вмешательство представителей и наблюдателей в работу комиссий референдума не допускается; 5. СМИ освещают ход подготовки и проведения референдума, их представителям, аккредитованным при комиссиях референдума, гарантируется доступ на мероприятия, связанные с проведением референдума.

"Своевременное информирование о ходе подготовки к референдуму и о его результатах является одной из гарантий избирательных нрав граждан. Информация обеспечивает им возможность выбора посредством свободного волеизъявления. В связи с чем в информационном обеспечении важная роль принадлежит СМИ, которые в том числе транслируют результаты тематических социологических опросов, изучающих общественное мнение", — пишет Полетаев.

Политолог пишет, что некоторые эксперты называют социологические опросы мини-референдумами.

"По их мнению, понятия "референдум", "опрос населения" и "народное голосование" являются идентичными. Хотя путем проведения референдума можно получить более точную оценку общественного мнения. Ведь референдум — это гиперопрос (а не выборка нескольких тысяч человек), в котором участвует, как правило, большая часть граждан, обладающих избирательным правом, то есть миллионы. Тем не менее проведение предварительных социологических опросов важно тем, что они демонстрируют рост поддержки среди казахстанцев идеи референдума по конституционным поправкам. Так, результаты последнего социологического онлайн-опроса, проведенного 17-19 мая Службой центральных коммуникаций при Президенте РК, показали рост количества желающих (68,92%) пойти на голосование. По данным телефонного опроса, проведенного с 9 по 12 мая Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК, участвовать в референдуме намерены 66,4% всех избирателей", — подчеркнул он.

По его словам, высокий уровень одобрения самой идеи о проведении референдума был подтвержден результатами опросов, проведенных в начале мая СЦК - 73% и общественным объединением "Қоғамдық пікір" институты" с результатом в 73,33% поддерживающих казахстанцев. В соответствии с законодательством, референдум считается состоявшимся при явке более 50% избирателей.

Полетаев отмечает, что референдум расценивается как потенциально один из самых эффективных способов участия граждан в принятии решений, которые обладают особым статусом: они являются обязательными, обладают высшей юридической силой, не требуют какого-либо дополнительного утверждения властными структурами и не могут быть отменены никем и ничем, кроме решения другого референдума по аналогичному вопросу.