Определиться с вариантом газификации севера и востока РК до осени поручил премьер

Выбрать оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов Казахстана до осени 2022 года поручил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz
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"Главой государства поставлена задача по определению оптимального варианта газификации северных и восточных регионов страны. Сегодня прорабатываются два варианта. Первый от российских источников, второй — через магистральный газопровод "Сарыарка". Данный вопрос важен и затягивать его нельзя. Поручаю министерству энергетики совместно с соответствующими акиматами и фондом "Самрук-Казына" до 1 сентября провести комплексную оценку рассматриваемых вариантов и внести согласованное решение", — сказал Смаилов на заседании правительства.
Как пояснил министр энергетики РК Болат Акчулаков, рассматривается два варианта газификации ВКО и северных регионов:
1. Вариант газификации с Российской Федерацией. Этот вариант рассматривается в рамках казахстанско-российской рабочей группы. Определены и направлены российской стороне ориентировочные объёмы потребления газа. Определены наиболее оптимальные маршруты газопроводов, это:
Барнаул — Рубцовск — Семей — Усть-Каменогорск с ответвлением в Павлодар с ориентировочной протяженностью 1 000 километров.
Ишим — Петропавловск — Кокшетау — Нур-Султан с ориентировочной протяженностью 644 километра.
"На сегодняшний день российской стороной проводятся расчёты, которые мы ожидаем получить во втором квартале текущего года. Также изучается вариант газификации ВКО и северных регионов путём поставки сжиженного природного газа с Российской Федерации. Для этого требуется строительство соответствующей инфраструктуры по компримированию и регазификации и вложения соответствующих инвестиций в строительство", — сказал Акчулаков на заседании правительства.
2. Вариант газоснабжения при подаче сырья с магистрального газопровода "Сарыарка".
"В настоящее время АО "АстанаГаз КМГ" скорректировано технико-экономическое обоснование по строительству II-III этапов магистрального газопровода "Сарыарка", которое предусматривает газификацию Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Ожидаемый срок получения госэкспертизы — июнь 2022 года. По информации АО "АстанаГаз КМГ", с учётом удорожания материалов ориентировочная стоимость строительства II-III этапов МГ "Сарыарка" протяжённостью 483 километра составляет 165 миллиардов тенге", — сказал министр.
Строительство I этапа МГ "Сарыарка" завершено в 2019 году. На сегодняшний день акиматы Нур-Султана и Карагандинской области занимаются строительством газораспределительных сетей.