Определились первые четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Фото: sports.kz

На чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Финляндии, определены первые участники четвертьфинальных матчей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В группе А сборная Швейцарии обеспечила себе выход в плей-офф, выиграв все пять матчей и став недосягаемой для соперников за пределами топ-5. Сборная Казахстана остается единственной командой, не набравшей ни одного очка на турнире.

В группе В хозяйка турнира - сборная Финляндии набрала 16 очков и также проходит в четвертьфинал.

Сборной Казахстана осталось сыграть два матча - с Германией 22-го мая и Италией 23-го.

Именно в игре с командой Италии и определится, останется ли сборная Казахстана в элитном дивизионе.