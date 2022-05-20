Операцию по удалению ста камней из желчного пузыря провели пенсионерке в Алматы

Фото: Региональной службы коммуникаций УОР Алматы

Пациентку с большим количеством камней желчного пузыря успешно прооперировали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Случай с таким количеством конкрементов в практике врачей встречается впервые. Операция прошла успешно, самочувствие пациентки удовлетворительное, жалоб нет. Её выписали на шестые сутки после операции в удовлетворительном состоянии. Если раньше удаление желчного пузыря выполнялось традиционным, открытым методом, то сейчас предпочтение отдается малоинвазивной методике — лапароскопической операции", — рассказали в больнице.

"И это всё равно, что носить в себе мину замедленного действия. В любой момент эти камушки могут мигрировать в желчные протоки и создать осложнения в виде обструкции желчных путей и механической желтухи. Кроме того, наличие камней может способствовать дальнейшему прогрессированию воспаления желчного пузыря. Поэтому при желчекаменной болезни нужно удалять желчный пузырь вместе с камнями и желательно в плановом порядке, не доводя до экстренности", — рассказал заведующий многопрофильным хирургическим отделением городской клинической больницы № 1 Алматы Марат Менаяков.

72-летнюю пациентку часто беспокоили приступы и боли в области печени. Хирурги ГКБ № 1 провели операцию: лапароскопическая холецистэктомия с использованием специальной лапароскопической стойки. Плановая операция прошла в рамках обязательного социального медицинского страхования, сообщила пресс-служба больницы.В желчном пузыре пациентки обнаружено более ста мелких камней, по виду он напоминает гранат в разрезе.По словам врачей, такой метод позволяет пациенту быстрее реабилитироваться, гораздо короче послеоперационный период, а также риски возникновения спаечной болезни сводятся к минимуму. Чаще всего пациентов интересует вопрос о сохранении сохранения желчного пузыря.Но удалить камни, оставив желчный пузырь, нельзя, так как этот орган воспалён и в будущем также будет способствовать образованию новых конкрементов.Преимущество плановой операции в том, что пациент полностью подготовлен и прошёл обследование на наличие сопутствующих заболеваний.