Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно

Фото: из архива Орала Оспанова. Городская клиническая больница №7 Алматы

О развитии отечественной медицины в борьбе с лишнем весом и в рамках ОСМС.

В конце апреля в Алматы были проведены четыре дорогостоящие операции по избавлению от ожирения. Они доступны казахстанцам в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Бариатрия (от др.-греч. βάρος "вес, тяжесть" + ἰατρεία "лечение") — это молодое направление хирургии, занимающееся лечением людей с избыточным весом. Бариатрические хирурги проводят операции на желудке и кишечнике с целью улучшения здоровья и продления жизни.

Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с казахстанским бариатрическим хирургом, доктором медицинских наук, профессором Оралом Оспановым о том, как выполняются такие операции, а также о развитии отечественной медицины в борьбе с лишнем весом.

Фото: из личного архива Орала Оспанова

"Бариатрическая хирургия более сложная"

— Орал Базарбаевич, расскажите, как давно существуют операции против ожирения и почему их стали проводить в Казахстане в рамках ОСМ?

— Прежде всего, хочу сказать, что бариатрические операции впервые были проведены в Испании еще в Х веке. В литературе есть примеры курьезных случаев о лишнем весе. Так, король Санчо Первый Толстый (исп. Sancho I El Gordo) был настолько тучным человеком, что не мог ходить или брать в руки меч. С детства Санчо больше всего на свете любил вкусно поесть.

К совершеннолетию испанский принц растолстел до 240 килограммов. Приблизительно такую цифру сохранили исторические хроники в пересчете на нынешние единицы веса. Повзрослевший принц принимал трапезу строго по распорядку семь раз в день и поглощал до 17 блюд за один присест. В передышках же между застольями его высочество находился в горизонтальном положении, попросту лежал. Это всё привело к тому, что он потерял трон.

Бабушка сопроводила сиятельного внука к известному еврейскому врачу, и он зашил губы королю. Тот стал питаться через соломинку жидкой пищей, состоящей из травяных настоев.

Побочные эффекты были в том, что они стимулировали потерю веса. В итоге принц похудел, уехал обратно в Леон и вернул себе трон.

На фото: портрет Санчо I (935-966). Де Арвизу-и-Галаррага, Фернандо (1998).

Что касается метаболических операций (это операции, направленные на лечение нарушений обмена веществ, например, сахарного диабета 2-го типа, метаболического синдрома. — Ред.) в более современном виде, то первая операция состоялась в 1954 году, и провёл ее американский доктор Арнольдом Кременом (Arnold Kremen). Он соединил начальный и конечный отдел тонкой кишки. Это соединение привело к тому, что пациенты стали худеть. Такие операции были показаны при большой жирности крови.

Более усовершенствованные операции стали проводить с 1966-го года, когда доктор Эдвард Мейсон (Edward Mason), тоже из США, начал выполнять желудочное шунтирование. В последующем гастрошунтирование стало основным оперативным вмешательством.

В нашей стране операции могут проводиться. Но, к сожалению, расходный материал такой дорогой, что больницам это невыгодно в рамках медицинского страхования. От общества бариатрических хирургов мы подали заявку на бюджет для операций. К концу года будет принято окончательное решение бюджетной комиссией. Ее совместно проводят Минздрав и фонд СМС (НАО "Фонд социального медицинского страхования". — Ред.).

— Это достаточно сложные и редкие операции. Хватает ли в Казахстане специалистов, которые могут их провести?

— С ноября 2020 года бариатрическая и метаболическая хирургия согласно приказу министра здравоохранения РК вошли в отечественный официальный перечень медицинских специализаций (профессий), подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения.

Казахстану необходимо проводить около четырёх тысяч таких операций в год. Такое вмешательство могут проводить только специалисты, прошедшие обучение. И у них должен быть опыт работы общим хирургом. Потому что бариатрическая хирургия более сложная. Она выполняется в основном лапароскопически, через прокол, небольшие отверстия.

Например, при желудочном шунтировании желудок прошивается микроскопическими специальными скрепками, тем самым он разделяется на два отдела: маленький и большой (остальной желудок). К маленькому желудку подшивается тонкая кишка коротким путём. В итоге человек после такой операции может съесть совсем мало, плюс большая часть съеденной пищи проходит по короткому пути, тем самым уменьшается всасывание питательных веществ. Такая операция даёт до 80 процентов снижения избыточной массы тела.

Фото: из личного архива Орала Оспанова

— Какие процедуры и какие документы нужны пациенту для того, чтобы подобную операцию ему провели бесплатно?

— Как я уже говорил, сейчас мы ждем решения бюджетной комиссии для выполнения этих операций в рамках ОСМС. Думаю, что к концу года какое-то решение будет.

Кто в первую очередь нуждается в таких операциях

— Какова очередь на операции от ожирения? Много ли казахстанцев, кто срочно в ней нуждается?

— Очередь такая существует. Но, в принципе, она измеряется одним-двумя месяцами. В основном, это связано с обследованием пациентов и малым количеством хирургов.

В первую очередь в бариатрической операции нуждаются люди, которые страдают сахарным диабетом, гипертонической болезнью.

Фото: из личного архива Орала Оспанова

— После операции пациент сильно теряет в весе. Как происходит восстановительный процесс?

— Прежде всего, я должен отметить, что потеря веса зависит от излишней массы тела. Если пациент весит 200 кг, он худеет примерно на 100 кг. Если у пациента 30-40 килограммов лишнего веса, он не потеряет 50 или 60. Он потеряет 20-30 кило.

Что касается восстановления, то на следующий день после операции мы разрешаем вставать, ходить и даже пить. На третьи-четвертые сутки пациенты уходят домой. Так как операции проходят лапароскопически, то пациенты могут достаточно быстро возвращаться к работе. От работы мы их освобождаем на две недели.

— По данным Национального центра общественного здоровья РК, свыше 20 процентов населения Казахстана страдают ожирением. Как вы считаете, какие главные причины этих показателей?

— Я достаточно часто выступаю и говорю, что это общемировая тенденция. У нас это 20 процентов, в США — 40 процентов.

Главная причина ожирения — наша урбанизация. Мы меньше ходим и физически работаем. Ожирение — энергетический дисбаланс. Поступают больше калорий, чем мы их сжигаем.

Другая причина — это легкодоступность калорийной, углеводной пищи. Это сладости, различные газированные напитки. Также лишнему весу способствуют заболевания. Например, болезнь суставов, когда пациент вынужден ограничить движения.

"Операции не для косметического эффекта"

— Вы как хирург проводите много операций и видели разные жизненные истории. А какая из них вам запомнилась больше всего?

— Мой опыт более 1000 операций. И хочу сразу отметить, что наши операции направлены не на косметический эффект, а на улучшение здоровья.

Фото: из личного архива Орала Оспанова

У пациентов после операции повышается самооценка, меняется и отношение окружающих к ним. Мы видели много случаев, когда семьи распадались из-за ожирения. Приходили люди, которые готовы были идти на суицид. У всех разные истории, но общее у них то, что их жизнь складывалась не так, как они хотели.

Их не брали на работу, они не могли выполнять любимую работу. Об этом можно много говорить.

Запомнилась история пациентки из Восточно-Казахстанской области. От неё ушел муж. Она приехала, была прооперирована, внешне сильно изменилась. Через полгода, когда её муж увидел, он спросил: "Неужели ты ради меня это сделала?". И вернулся. Сейчас они живут счастливо. Это было лет семь-восемь назад. Эта пациентка всегда поздравляет меня с праздниками.

— Ваши пожелания читателям?

Желаю здоровья! Чтобы не забывали о физических прогулках, об умеренности питания. Еще в Коране и Библии написано, что чревоугодие — грех.