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Деньги расходуются в строгом соответствии с законодательством РК – Брекешев о работе "Оператора РОП" | BaigeNews.kz вчера, 09:28
1238
Фото: vlast.kz

Деньги расходуются в строгом соответствии с законодательством РК – Брекешев о работе "Оператора РОП"

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о реализации поручения Главы государства в отношении ТОО "Оператор РОП", передает BaigeNews.kz.

Спикер напомнил, что ТОО "Оператор РОП" создан постановлением Правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со статьей 387 Экологического кодекса.

"С 2016 года по настоящее время объем поступивших денежных средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 миллиарда тенге. Полученные финансовые средства расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством РК. В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные им средства в виде утильплатежа в размере 338,9 миллиарда тенге, направлены на решение экологических вопросов 102 миллиарда тенге, и налоги - 49,1 миллиарда тенге", - сказал министр.

Он добавил, что остаток средств находится в банках второго уровня и составляют 220,6 миллиарда тенге.

"Министерством, совместно с представителями общественности, бизнеса и госорганов будет проработан вопрос по созданию отдельного государственного оператора либо на базе фонда развития промышленности, пересмотр коэффициентов утильплатежа, а также предоставление покупателям отечественных ТС (транспортных средств - прим.ред.) и сельхозтехники ваучеров", - сказал Брекешев.

#Оператор РОП #утильсбор #Правительство РК
вчера, 09:28
1238
Дархан Нурумбетова Журналист

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