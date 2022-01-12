Деньги расходуются в строгом соответствии с законодательством РК – Брекешев о работе "Оператора РОП"

Фото: vlast.kz

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о реализации поручения Главы государства в отношении ТОО "Оператор РОП", передает BaigeNews.kz

Спикер напомнил, что ТОО "Оператор РОП" создан постановлением Правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со статьей 387 Экологического кодекса.

"С 2016 года по настоящее время объем поступивших денежных средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 миллиарда тенге. Полученные финансовые средства расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством РК. В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные им средства в виде утильплатежа в размере 338,9 миллиарда тенге, направлены на решение экологических вопросов 102 миллиарда тенге, и налоги - 49,1 миллиарда тенге", - сказал министр.

Он добавил, что остаток средств находится в банках второго уровня и составляют 220,6 миллиарда тенге.