ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах

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В Организации объединённых наций удовлетворили просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye", — рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, изменение вступило в силу сразу после обращения турецких властей. Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится.

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее объяснял, что изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".