Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах
ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах | BaigeNews.kz 2 июня, 08:34
1391
Фото: pexels.com

ООН одобрила изменение названия Турции в официальных документах

В Организации объединённых наций удовлетворили просьбу Турции изменить название республики во всех официальных документах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Republic of Turkey (Турецкая Республика) была переименована в Republic of Türkiye", — рассказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, изменение вступило в силу сразу после обращения турецких властей. Короткий вариант названия страны теперь будет выглядеть как Türkiye, а не Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится.

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее объяснял, что изменение в написании названия Турции принято в рамках шагов Анкары, нацеленных на "повышение престижа страны на международной арене".


#Турция #ООН #документы
2 июня, 08:34
1391
Журналист

Рекомендуем