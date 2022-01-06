Омикрон обнаружили в двух городах Казахстана

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Новый штамм обнаружен в Нур-Султане и Алматы.

В Казахстане выявили штамм коронавируса "Омикрон", передает корреспондент BaigeNews.kz. Заболевших с этим штаммом выявили в Нур-Султане и Алматы, сообщили в Министерстве здравоохранения.

"6 января 2022 года лабораторией молекулярно-генетических исследований филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по городу Нур-Султан завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов. По результатам генотипирования в восьми (8,3 процента) образцах обнаружен новый вариант коронавируса "Омикрон", в том числе семь — в Алматы и один — в городе Нур-Султан. В 71 проценте образцов определен "Дельта", в 16 процентах — "Дельта плюс" варианты штамма коронавируса, в 4,7 процентах образцах обнаружены иные варианты штамма коронавируса", — сообщили в Минздраве.

Особенностями варианта "Омикрон" является высокая заразность (коэффициент распространенности, который равен 1:5), повышенный риск повторного заражения. В верхних дыхательных путях (именно туда вирус попадает первоначально) "Омикрон" размножается в 70 раз быстрее варианта "Дельта". Единственным способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации и своевременная ревакцинация против COVID-19, отметили в ведомстве.