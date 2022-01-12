OLX Казахстан усилил модерацию сайта из-за подозрительных объявлений

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Представители сервиса OLX Казахстан предупредили казахстанцев, что добытые преступным образом товарные ценности могут сбываться на разных площадках и через разные каналы, передает BaigeNews.kz.
Редакция поинтересовалась у команды сервиса о том, были случаи размещения объявлений о продаже дорогостоящих товаров народного потребления по подозрительно низким ценам.
"Добытые преступным образом товарные ценности могут сбываться на разных площадках и через разные каналы. Поэтому мы уже публично обратились к пользователям с сообщением, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем преследуется по закону, согласно статье 196 Уголовного кодекса РК", — сообщили представители OLX Казахстан.Также здесь ответили, что администрация сайта делает с подобными объявлениями.
В команде сервиса сообщили, что усилили команду модерации, эти направления и ранее были в компании."Отправляете ли вы данные об авторах объявления в правоохранительные органы?", — поинтересовалась в редакции.
Ранее представители сервиса предупредили пользователей о законных последствиях приобретения или сбыта имущества, добытого преступным путем.
Здесь напомнили, что в ходе событий последних пяти дней были зафиксированы многочисленные факты разграбления магазинов, складов, торговых точек.
Сервис предлагает рекомендации для пользователей, который поможет не приобретать товар, добытый преступным путем:
запрашивайте у продавца: чеки, квитанции, договора и иные документы, которые подтверждают предшествующее приобретение товара продавцом, законность его происхождения;
запрашивайте и сохраняйте возможные контактные данные продавца: телефон; почту; город; адрес получения товара.
"При обнаружении подозрительных объявлений просим незамедлительно направить информацию нам через форму обратной связи", - предупредила команда сервиса.
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