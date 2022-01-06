Около трех тысяч человек задержаны в ходе беспорядков - МВД Казахстана

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В министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что в ходе беспорядков сотрудники полиции задержали 2298 человек, передает корреспондент BaigeNews.kz. Кроме того, в ряде регионов продолжаются мероприятия по установлению законности.

"В регионах усилено патрулирование нарядов полиции и военнослужащих Нацгвардии. Выставлены блокпосты, ведется задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников, а в случае вооруженного сопротивления законным требованиям сложить оружие — их уничтожение. На данный момент, органами внутренних дел задержаны 2298 человек", - сообщили в МВД

В ведомстве также озвучили число погибших сотрудников силовых структур - 18 человек. Вместе с тем пострадали 748 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Напомним, в Алматы в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки участников беспорядков. Они пытались штурмовать здания департамента полиции города. А в четверг, 6 июня, правоохранительные органы смогли отстоять здание управления полиции Алмалинского района - террористы уничтожены.

Ранее в силовых структурах заявили, что в Алматы орудуют радикальные исламские группировки.