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Около 300 человек с оружием задержаны при попытке покинуть Казахстан | BaigeNews.kz 9 января, 10:10
15645
Фото: BaigeNews.kz

Около 300 человек с оружием задержаны при попытке покинуть Казахстан

При попытке перехода через государственную границу в Казахстане задержаны около трехсот человек, у которых изъято оружие, краденное имущество, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

"При попытке перехода через государственную границу задержаны около трехсот человек, пытавшихся покинуть страну на автотранспорте и в пешем порядке. У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте", - сообщил глава МВД РК Ерлан Тургумбаев.

По его данным, в настоящее время продолжается проведение контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка в стране. На сегодняшний день во всех регионах страны ситуация стабилизирована. Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.

#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
9 января, 10:10
15645
Журналист

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