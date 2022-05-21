Охоту на сайгаков хотят разрешить в Казахстане

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Сайгаки в Казахстане стали угрозой продовольственной безопасности. Тревогу забили фермеры в Акмолинской области. Реликтовые животные вытоптали посевы. Крестьяне просят разрешить охоту на степных антилоп. Минэкологии их в этом поддерживает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Ещё недавно сайгаки были на грани вымирания. После массового падежа в 2015-м власти ввели полный запрет на их отстрел. Однако теперь популяция увеличилась настолько, что на пугливых краснокнижных животных стали жаловаться.

Фермеры рассказывают, что сайга уничтожает посевы на пути своего следования и осваивает всё новые территории. На них же рождается новое поколение. Значит в будущем степные антилопы вновь придут сюда на окот. Ведь эти животные, как правило, производят новое потомство в одних и тех же местах.

Сайгаки настолько адаптировались к местным условиям, что их не пугает сельхозтехника. Фермеры говорят, были случаи, когда они вплотную приближались к полевым бригадам.

Чтобы выгнать животных со своих угодий, аграриям приходится нанимать дополнительных рабочих. А это уже лишние расходы. Но спасти урожай все равно получается не всегда.

В хозяйстве Тулеу Бигалинова только в прошлом году списать пришлось свыше трёх тысяч гектаров посевных площадей, захваченных сайгаками.

"Мы поля эти не убрали. Они не зашли в оборот, были списаны. Мы посадили, потратили семена, ГСМ, оплату механизаторам, а комбайны не загоняли. Потому что сайга потоптала, съела. Помимо этого, она копает для себя, ложится на эти поля", - рассказал агроном Тулеу Бигалинов.

Местные предприниматели заявляют, что из-за набега сайгаков область ежегодно списывает по несколько десятков тысяч посевных площадей.

"Если сейчас мы не спасем поля от сайгаков, то нам нечего будет убирать. Мы не обеспечим свой регион мукой и хлебом. Высокая цена на них будет. Это повлечёт за собой социальное напряжение", - заявила директор филиала Палаты предпринимателей Атбасарского района Роза Тасмагамбетова.

В Минсельхозе ситуацию пока не прокомментировали. А в Минэкологии сообщили, что, возможно, вскоре вновь будет разрешена охота на сайгаков.

"Вопрос по регулированию численности сайги в части любительского промыслового отстрела рассматривается. Мораторий заканчивается только в 2023 году. Мы рассматриваем возможность до конца моратория начать регулирование. Только из-за того, что потрава пошла сельхозугодий, в ускоренном виде решить хотя бы на сегодняшний год, определенное количество изъять", - сказал руководитель управления Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Куат Чумакаев.

По предварительным прогнозам, численность сайгаков в стране превысила миллион особей. Получается, что популяция не только восстановилась, но и превзошла прежние показатели.

А вот маршруты миграции животных остались прежними, заявили в Минэкологии. Поэтому версию о том, что сайгаки захватывают новые территории, специалисты опровергли. По данным чиновников, во всем виноваты акимы, которые выдавали крестьянам земли без учёта этого маршрута. Поэтому все вопросы по поводу возмещения ущерба фермерам советуют адресовать местным властям.





