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"Охоту" на призывников в клубах объяснили в Минобороны РК | BaigeNews.kz 29 декабря, 17:53
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Фото: inform.kz

"Охоту" на призывников в клубах объяснили в Минобороны РК

Вице-министр обороны Казахстана Дарын Туяков прокомментировал видео, на которых молодых казахстанцев призывного возраста ищут в общественных местах, передает BaigeNews.kz.

В начале декабря в Павлодаре призывников забирали из ночных клубов. С этой целью полицейские выезжали на рейды в увеселительные заведения, рабочие места и места досуга жителей.

Одно из таких видео по поиску призывников опубликовал Telegram-канал Qumash. Автор видео сообщил, что военнослужащие и полицейские приехали с рейдом в один из компьютерных клубов Нур-Султана.




В Министерстве обороны прокомментировали проведение рейдов по поиску призывников.
"Рейды, которые происходят, касающиеся военнослужащих, в большей степени это производится ровно в тех ситуациях, когда военнослужащие или призывник не прибыл вовремя или не выполнил те нормы, которые предусмотрены в нормативных документах. Если он не выполнил, вовремя не прибыл, не зарегистрировался, не прошел необходимые процедуры. У местных военных органов есть определенные в этом направлении параметры, требования. Они просто выполняют свои служебные обязанности", — сказал в кулуарах Мажилиса вице-министр обороны Дарын Туяков.
У него поинтересовались, с чем связана такая активность в поиске призывников, учитывая, что раньше подобные рейды не организовывали.
"Сейчас идет интеграция со всеми госорганами у всех военкоматов. Поэтому понятно, что наши местные органы, военные управления стали очень активно работать(...)Призывники есть, просто они должны выполнять свои обязанности", — ответил Дарын Туяков.
У чиновника также спросили, продолжатся ли эти рейды. Он сказал, что "это периодически происходит с определенной периодичностью".
#армия РК #Министерство обороны РК
29 декабря, 17:53
2927
Журналист

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