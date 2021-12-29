"Охоту" на призывников в клубах объяснили в Минобороны РК

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Одно из таких видео по поиску призывников опубликовал Telegram-канал Qumash. Автор видео сообщил, что военнослужащие и полицейские приехали с рейдом в один из компьютерных клубов Нур-Султана.
"Рейды, которые происходят, касающиеся военнослужащих, в большей степени это производится ровно в тех ситуациях, когда военнослужащие или призывник не прибыл вовремя или не выполнил те нормы, которые предусмотрены в нормативных документах. Если он не выполнил, вовремя не прибыл, не зарегистрировался, не прошел необходимые процедуры. У местных военных органов есть определенные в этом направлении параметры, требования. Они просто выполняют свои служебные обязанности", — сказал в кулуарах Мажилиса вице-министр обороны Дарын Туяков.У него поинтересовались, с чем связана такая активность в поиске призывников, учитывая, что раньше подобные рейды не организовывали.
"Сейчас идет интеграция со всеми госорганами у всех военкоматов. Поэтому понятно, что наши местные органы, военные управления стали очень активно работать(...)Призывники есть, просто они должны выполнять свои обязанности", — ответил Дарын Туяков.
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