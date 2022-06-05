"Ограбили": Жалгас Жумагулов проиграл четвёртый бой в UFC

Фото: UFC

Казахстанец Жалгас Жумагулов скандально проиграл очередной бой в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира Fight Night 207.

Соперником казахстанца был американец Джефф Молина. Бой в наилегчайшем весе продлился все запланированные три раунда.

До объявления победителя Молина в свои силы не верил, даже одернул руку рефери, посчитав, что проиграл. Но так только объявили, что раздельным решением судей победу отдали ему, американец вернулся в центр ринга и стал прыгать от радости.

Не все эксперты и зрители согласны с решением судей. Некоторые считают, что Жумагулова "ограбили".

Молина одержал 11-ю победу в профессиональной карьере, Жумагулов потерпел седьмое поражение (четвёртое из пяти боёв в UFC).



