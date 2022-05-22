Одну из центральных улиц перекроют в Алматы

Фото: pressa.tj

Движение транспорта по улице Толе би перекроют в Алматы 22 мая, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате мегаполиса сообщили о проведении в городе масштабного автошоу.

На площади "Астана" будут выставлены более 150 машин - ретромобили, шедевры тюнига, спорткары и новинки автопрома.

Организаторы также планируют провести фестиваль автодрифта, где за звание лучшего будут бороться сертифицированные пилоты. Жюри определит "лучший спорткар", "лучший тюнинг" и "лучший винил".

Кроме того, на автофестивале выступят звезды эстрады, состоится благотворительная акция. Желающие смогут пройти бесплатный мастер-класс по езде на мотобайке и получить приз от спонсоров проекта.

"В связи с проведением автошоу планируется перекрытие движения по улице Толе би между улицами Абылай хана и Панфилова. Просим с пониманием отнестись к временным мерам и заблаговременно корректировать маршрут передвижения", - сообщили в акимате Алматы.

Начнется шоу в 10:00, а завершится в 20:00 залпами салюта.

