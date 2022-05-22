Один из пострадавших от взрыва в Шымкенте находится в тяжёлом состоянии

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Остальные семь человек проходят реабилитацию.
Сообщается, что роженицы физически не пострадали, но находятся в шоковом состоянии, женщинам оказывается психологическая поддержка. За ними круглосуточно наблюдают.
Перинатальный центр возобновит работу по окончании следствия.
Издание также пишет, что погибший при взрыве охранник три месяца назад женился. У семьи были кредиты.
"Акиматом Туркестанской области семье погибшего работника областного перинатального центра (охранника. — Ред.) оказано содействие в организации ритуальных услуг и материальная помощь. Второму погибшему материальная помощь оказывается за счёт работодателя — строительной компании "АвтоРемСтрой". Матери погибшего недоношенного ребёнка оказывается психологическая помощь", — сообщили в управлении здравоохранения Туркестанской области.
Похороны погибшего охранника состоятся сегодня, 22 мая.
Напомним, взрыв произошёл 21 мая в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1 в Шымкенте. В тот момент в роддоме находились 189 пациентов и 65 сотрудников.
Погибли три человека — сторож роддома, младенец и рабочий строительной компании.
От взрывной волны пострадал пятиэтажный жилой дом. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже.
По факту взрыва начато досудебное расследование.
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