Один из пострадавших от взрыва в Шымкенте находится в тяжёлом состоянии

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Один из восьми пострадавших в результате взрыва в аптеке Шымкента находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz

Остальные семь человек проходят реабилитацию.

Сообщается, что роженицы физически не пострадали, но находятся в шоковом состоянии, женщинам оказывается психологическая поддержка. За ними круглосуточно наблюдают.

Перинатальный центр возобновит работу по окончании следствия.

Издание также пишет, что погибший при взрыве охранник три месяца назад женился. У семьи были кредиты.

"Акиматом Туркестанской области семье погибшего работника областного перинатального центра (охранника. — Ред.) оказано содействие в организации ритуальных услуг и материальная помощь. Второму погибшему материальная помощь оказывается за счёт работодателя — строительной компании "АвтоРемСтрой". Матери погибшего недоношенного ребёнка оказывается психологическая помощь", — сообщили в управлении здравоохранения Туркестанской области.

Похороны погибшего охранника состоятся сегодня, 22 мая.



Напомним, взрыв произошёл 21 мая в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1 в Шымкенте. В тот момент в роддоме находились 189 пациентов и 65 сотрудников.



Погибли три человека — сторож роддома, младенец и рабочий строительной компании.



От взрывной волны пострадал пятиэтажный жилой дом. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже.



По факту взрыва начато досудебное расследование.