Очевидец рассказал, как мародеры семьями грабили магазины Алматы

Кинопродюсер Сакен Бельгибаев рассказал, как в Алматы мародеры семьями вывозили из магазинов награбленные товары, передает BaigeNews.kz. По его словам, он стал очевидцем мародерства.
"Мародеров в Алматы я видел своими глазами и даже сделал несколько фотографий. Это были не те, откровенно бандитствующие элементы, разносящие город в предыдущую ночь. Это были, к моему удивлению, обычные граждане страны. Горожане, решившие поживиться за счет и так пострадавших предпринимателей. "С больной головы хоть шерсти клок". Клочья вырывали без всякой вежливости, с улыбками, целыми семьями. При этом по выбору разоряемых магазинов сразу были понятны ценности "лутеров", - написал он на своей странице в Facebook
.
По его словам, он видел, как на пересечение улиц Толе би и Гагарина тинейджеры несли в руках коробки с компьютерными играми. Громко радовались и обсуждали предстоящие впечатления от бестселлеров гейм-индустрии. Один из них волочил за шиворот компьютерный стул на колесиках.
"Самые организованные создали этакую перевалочную базу. В нескольких метрах от разбитых магазинов женщина охраняла награбленное, в то время как члены ее семьи сваливали лут в кучу. Техника, одежды и велосипеды вскоре перекачивали в подъезжавшие автомобили их родственников. Охранник "Сулпака" на Толе би - Ауэзова печально смотрел на людей, деловито копошащихся в недрах "Белого ветра" и "Алсера". Прямо через проулок на его глазах происходил акт уничтожения гражданской совести. Но отлучиться он не мог - дверей у "Сулпака" не было. Полиция была занята другими задачами", - рассказал кинопродюсер.
Он отметил, что мародеры - обычные на вид люди, различных национальностей, многие в хорошей одежде и на автомобилях, - проявляли удивительное уважение к чужой собственности. Небольшие кучки награбленного другими мародерами не трогали.
"Я их сфотографировал. На меня посмотрел крепкий мужик и покачал головой - не останавливай, хуже будет.
Из здания вышла женщина в шубе. Под мышкой виднелась коробка от хлебопечки. В пакете - плойка для завивки волос и гаджеты. Подбежала к мужу и радостно прошептала: "Все, поехали быстрее". Они сели в джип и быстро уехали", - добавил Бельгибаев.
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, как спасал сослуживцев, которые охраняли акимат Алматы и помогал защищать магазины от мародеров.