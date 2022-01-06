Очередь на АЗС и за хлебом. Что происходит в Алматы на четвертый день беспорядков

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Четвертые сутки мир наблюдает за массовыми беспорядками, которые происходят в Алматы. Несмотря на отсутствие интернета по всему Казахстану, в соцсети просачиваются фото и видео о напряженной обстановке в крупном мегаполисе страны. BaigeNews.kz собрал актуальную информацию о том, что происходит на улицах, куда стягиваются войска ОДКБ.
В городе продолжается зачистка и задержание участников беспорядков.
Тем временем у магазинов и супермаркетов длинной вереницей образуются очереди за продуктами.
фото из соцсетей
Российские СМИ сравнили алматинский аэропорт с "кабульским синдромом", комментируя видео с пассажирами, которые пытались вылететь из города. В Алматы были отменены международные рейсы в Дубай, Москву и Минск. Сводная информация о количестве отмененных рейсов будет дана позже.
Пока обеспокоенные гости и жители города толпились у аэропорта, в городе фиксировали разбитые и разграбленные магазины, а также сгоревший дотла автотранспорт.
фото chinovnik_kz
фото chinovnik_kzКто-то, не стесняясь объективов камер, выносил из бутиков и ТРЦ чужое имущество.
"Алматинский лутер рассказывает о ночном улове на фото горящего здания администрации", - пишет Mash под видео. По данным СМИ, мародеры раздают по две тысячи тенге из сейфа с двумя миллионами тенге.По неподтвержденной пока информации, ущерб от массовых беспорядков в Алматы составил 40 миллиардов тенге.
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