Очередь на АЗС и за хлебом. Что происходит в Алматы на четвертый день беспорядков

Фото: Baza

Четвертые сутки мир наблюдает за массовыми беспорядками, которые происходят в Алматы. Несмотря на отсутствие интернета по всему Казахстану, в соцсети просачиваются фото и видео о напряженной обстановке в крупном мегаполисе страны. BaigeNews.kz собрал актуальную информацию о том, что происходит на улицах, куда стягиваются войска ОДКБ.

В городе продолжается зачистка и задержание участников беспорядков.





Тем временем у магазинов и супермаркетов длинной вереницей образуются очереди за продуктами.

фото из соцсетей

Напомним, что крупные торговые сети в эти дни были разграблены. По предварительным данным , ущерб у сети Magnum составил 8,5 миллиардов тенге, у Технодома 5,5 миллиардов тенге, а у Sulpak - 5,14 миллиарда тенге.В очередь выстраиваются и не только за хлебом, но и за топливом. Очевидцы также говорят, что люди начали грабить автозаправочные станции.

Российские СМИ сравнили алматинский аэропорт с "кабульским синдромом", комментируя видео с пассажирами, которые пытались вылететь из города. В Алматы были отменены международные рейсы в Дубай, Москву и Минск. Сводная информация о количестве отмененных рейсов будет дана позже.

Пока обеспокоенные гости и жители города толпились у аэропорта, в городе фиксировали разбитые и разграбленные магазины, а также сгоревший дотла автотранспорт.

фото chinovnik_kz

фото chinovnik_kz

Кто-то, не стесняясь объективов камер, выносил из бутиков и ТРЦ чужое имущество.

А некоторые даже щедро раздавали награбленное другим участникам массовых беспорядков.

"Алматинский лутер рассказывает о ночном улове на фото горящего здания администрации", - пишет Mash под видео. По данным СМИ, мародеры раздают по две тысячи тенге из сейфа с двумя миллионами тенге.

По неподтвержденной пока информации, ущерб от массовых беспорядков в Алматы составил 40 миллиардов тенге.