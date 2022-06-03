Обыск в офисе авиакомпании FlyJet в Алматы: что искали силовики

Фото: ktk.kz

Обыски прошли в офисе частной авиакомпании FlyJet в Алматы, обслуживающей чартерные бизнес-рейсы. Сотрудники фирмы, которых вооруженные люди в масках повалили на пол и заставили лежать в таком положении несколько часов, до сих пор не могут отойти от шока, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Силовики неожиданно нагрянули в фирму и несколько часов что-то искали, взломали компьютеры и мобильные телефоны сотрудников, изъяли несколько коробок документов.

"Это было страшно, мандраж до сих пор, я дрожу, отдышаться не можем. Не объясняют, статью так быстро прочитали, это была статья "вымогательство в особо крупных размерах", как я поняла. Заявителя не озвучили. Ознакомиться с материалами дела, сказали, в последующем можете", - рассказала юрист FlyJet Динара Саканова.

Персоналу и руководству компании пришлось пролежать лицом в пол почти весь день. В это время по кабинетам ходили бойцы специального отряда быстрого реагирования, их было около 30 человек. Они запретили сотрудникам даже переговариваться между собой.

"Я здесь лежал на земле. Прибежали, я очень вежливо говорю: "Здравствуйте, вы по какому вопросу?" Они сразу мордой в пол положили, руки за голову, потом еще за руки тащили по полу, вот, собственно, это все последствия. Изъяли полностью компьютеры бухгалтерские, изъяли у коммерческого отдела", - сообщил гендиректор FlyJet Андрей Кисилев.

Некоторые сотрудники все происходившее в офисе расценивают не иначе как налёт.

"Для меня было вообще шоком то, что здесь приехали силовики. Мы бизнесмены, мы просто делаем то, что умеем. Я считаю, что это рейдерский захват. Во всяком случае, очень сильно на это похоже", - заявил коммерческий директор FlyJet Олег Шебякин.

Из офиса FlyJet бойцы вынесли несколько коробок с документацией. Что именно забрали и куда все увезли, юрист авиакомпании не знает. Руководство пытается установить причины обыска. На место вызвали прокуроров.





