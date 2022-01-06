Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Разгромлен супермаркет, сожжены автомобили - что происходит в Шымкенте
Разгромлен супермаркет, сожжены автомобили - что происходит в Шымкенте | BaigeNews.kz 6 января, 20:28
1137
Фото: из открытых источников

Разгромлен супермаркет, сожжены автомобили - что происходит в Шымкенте

Ситуация в Шымкенте остается нестабильной, но обстановка под контролем, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции города. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе беспорядков, которые учинили бандитские группы, был разгромлен и разграблен крупный супермаркет "Метро" в микрорайоне "Нурсат", что недалеко от городского акимата. Само административное здание тоже пострадало от налета мародеров - хулиганы разгромили кабинеты с первого до шестого этажа, повредили имущество и документы.

В ночь с 5 на 6 января было разрушено и сожжено здание выставочного центра "Корме", сообщили в полиции. Кроме того, мародеры снесли возле акимата все камеры "Сергек", подожгли полицейские машины, городские автобусы и автомобили горожан. Светофоры на этом участке также вышли из строя, и из-за этого на дорогах происходили пробки.

В четверг, 6 января, в Шымкенте не зафиксировано массового скопления людей, отметили в полиции. Тем не менее в целях безопасности работа всех городских банков, рынков, ресторанов и кафе приостановлена.
"На данный момент правоохранительные органы ведут антитеррористическую операцию. В ближайшие день-два ситуация стабилизируется. В эти дни режим работы банков и некоторых магазинов будет изменен. Прошу проявить терпение, понимание и сплоченность. Шымкент - наш общий дом. Все в наших руках", - обратился к жителям аким города Мурат Айтенов.
Напомним, в Казахстане, в том числе и в Шымкенте, действует режим чрезвычайного положения.
#режим ЧП #теракт Алматы
6 января, 20:28
1137
Журналист

Рекомендуем