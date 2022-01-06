Разгромлен супермаркет, сожжены автомобили - что происходит в Шымкенте

Ситуация в Шымкенте остается нестабильной, но обстановка под контролем, передает корреспондент BaigeNews.kz
со ссылкой на Департамент полиции города. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ходе беспорядков, которые учинили бандитские группы, был разгромлен и разграблен крупный супермаркет "Метро" в микрорайоне "Нурсат", что недалеко от городского акимата. Само административное здание тоже пострадало от налета мародеров - хулиганы разгромили кабинеты с первого до шестого этажа, повредили имущество и документы.
В ночь с 5 на 6 января было разрушено и сожжено здание выставочного центра "Корме", сообщили в полиции. Кроме того, мародеры снесли возле акимата все камеры "Сергек", подожгли полицейские машины, городские автобусы и автомобили горожан. Светофоры на этом участке также вышли из строя, и из-за этого на дорогах происходили пробки.
В четверг, 6 января, в Шымкенте не зафиксировано массового скопления людей, отметили в полиции. Тем не менее в целях безопасности работа всех городских банков, рынков, ресторанов и кафе приостановлена.
"На данный момент правоохранительные органы ведут антитеррористическую операцию. В ближайшие день-два ситуация стабилизируется. В эти дни режим работы банков и некоторых магазинов будет изменен. Прошу проявить терпение, понимание и сплоченность. Шымкент - наш общий дом. Все в наших руках", - обратился к жителям аким города Мурат Айтенов.
Напомним, в Казахстане, в том числе и в Шымкенте, действует режим чрезвычайного положения.