Общественный транспорт будет бесплатным 5 июня в Нур-Султане

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В Нур-Султане в воскресенье 5 июня проезд в общественном транспорте будет бесплатным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании City Transportation Systems.

"Бесплатный проезд распространяется также на пригородные маршруты. Автобусы будут курсировать как обычно − с 06:00 до 23:00", − говорится в сообщении CTS.

В компании напомнили, что с марта 2020 года введён бесплатный проезд в общественном транспорте для всех несовершеннолетних. Это решение распространяется и на детей, живущих в пригороде. С момента запуска бесплатного проезда несовершеннолетними совершено почти 34 миллиона поездок.

Ранее сообщалось, что в Алматы 5 июня все площадочные парковки, администрируемые ТОО "Alan Parking", а также все парковки тротуарного типа вдоль улиц города, администрируемые ТОО "Алматыспецтехпаркинг", будут бесплатными.

