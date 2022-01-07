Новый Общественный совет создается при МВД Казахстана

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Создается рабочая группа по формированию нового состава Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
Сообщается, что в соответствии с Законом РК "Об общественных советах" при Министерстве внутренних дел РК создается рабочая группа по формированию нового состава Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел.
В частности, объявляется конкурс об избрании членов рабочей группы МВД от гражданского общества на основе предложений некоммерческих организаций и граждан.
На данный момент определен количественный состав рабочей группы — 9 членов, в том числе от некоммерческих организаций и граждан — 6 человека и от МВД — 3 человека.
Член рабочей группы по формированию Общественного совета не допускается к конкурсу для избрания в члены Общественного совета (п.9 Типового положения об Общественном совете утвержденным приказом МИОР от 26 февраля 2021 года № 69).
Одновременно с этим, проводится работа по формированию списка наблюдателей.
Предложения по кандидатурам в рабочую группу и в состав наблюдателей необходимо в 5-дневный срок после опубликования объявления направлять по адресу: индекс 010000, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1, Министерство внутренних дел Республики Казахстан или на электронный адрес ku.elyubaev@mvd.gov.kz (контактные телефоны 8 7172 72 26 69, 8 7172 72 20 25). Образцы заявлений размещены на официальном сайте МВД в разделе "Деятельность / Общественный совет".
Ссылки: первая ссылка и вторая ссылка.
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