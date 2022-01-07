Новый Общественный совет создается при МВД Казахстана

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Создается рабочая группа по формированию нового состава Общественного совета.

Создается рабочая группа по формированию нового состава Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Сообщается, что в соответствии с Законом РК "Об общественных советах" при Министерстве внутренних дел РК создается рабочая группа по формированию нового состава Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел.

В частности, объявляется конкурс об избрании членов рабочей группы МВД от гражданского общества на основе предложений некоммерческих организаций и граждан.

На данный момент определен количественный состав рабочей группы — 9 членов, в том числе от некоммерческих организаций и граждан — 6 человека и от МВД — 3 человека.

Член рабочей группы по формированию Общественного совета не допускается к конкурсу для избрания в члены Общественного совета (п.9 Типового положения об Общественном совете утвержденным приказом МИОР от 26 февраля 2021 года № 69).

Одновременно с этим, проводится работа по формированию списка наблюдателей.

Предложения по кандидатурам в рабочую группу и в состав наблюдателей необходимо в 5-дневный срок после опубликования объявления направлять по адресу: индекс 010000, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1, Министерство внутренних дел Республики Казахстан или на электронный адрес ku.elyubaev@mvd.gov.kz (контактные телефоны 8 7172 72 26 69, 8 7172 72 20 25). Образцы заявлений размещены на официальном сайте МВД в разделе "Деятельность / Общественный совет".

Ссылки: первая ссылка и вторая ссылка.