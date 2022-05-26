Обрезки арматуры проглотил молодой человек в Актау

Инородные предметы из пищевода смогли извлечь эндоскописты, сообщает BaigeNews.kz
со ссылкой на Lada.kz.
29-летний мужчина в экстренном порядке поступил в больницу с жалобами на боли в животе. Рентген показал, что в брюшной полости пациента есть инородные тела от 15 до 18 сантиметров в длину. Во время операции выяснилось, что это обрезки арматуры.
"Мы провели малоинвазивную эндоскопическую операцию. С помощью видеоэзофагогастродуоденоскопии извлекли инородные тела из организма. Это была арматура разной длины, а также ручка от алюминиевой ложки. По решению консилиума пациенту назначено оперативное лечение, а именно, малоинвазивное эндоскопическое удаление инородных тел. Длительность операции составила 30 минут", - рассказал врач-эндоскопист Бауыржан Танауов.
Операция прошла благополучно. Осложнений не было. Пациента уже выписали на амбулаторное лечение.
Операцию проводили хирурги-эндоскописты Бауыржан Танауов, Максат Тайшибай и анестезиолог Карлыгаш Шадиева.