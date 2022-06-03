Образовательный контент на госязыке для нас в приоритете — Аймагамбетов обратился к представителям TikTok

Фото: пресс-служба МОН РК

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов встретился с представителями компании TikTok, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

К слову, министерство образования и науки РК уже создало страницу в TikTok и запустило образовательный проект #УчисьКазахстан, где пользователи делятся познавательной информацией. Как сообщили представители TikTok, казахстанский сегмент с образовательной инициативой просмотрели 10 миллионов раз. Директор представительства TikTok в Восточной Европе Сергей Соколов отметил, что компанию радует открытость Минобразования.

"Для нас будет приоритетным создание образовательного и научного контента на государственном языке. Надеюсь, наше сотрудничество будет популярным и в части продвижения казахского языка и научной, образовательной информации на госязыке на платформе TikTok. Нельзя сказать, что на этой платформе можно учиться, но использовать ресурсы как дополнительный источник информации в образовательных целях было бы полезно. Недавно я общался со школьниками-выпускниками, и они рассказывали, что готовятся, используя учебники и другие образовательные ресурсы, а при подготовке к ЕНТ дополнительно получая информацию из TikTok", — подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Он добавил, что соцсети помогают ему "оперативно доносить информацию и держать руку на пульсе". Сообщается также, что на встрече представители команды TikTok рассказали об алгоритмах и специфике работы интернет-платформы.

Напомним, делегация компании TikTok посетила Казахстан для обсуждения вопросов, связанных с проектами в области образования, культуры, туризма и других вопросов развития платформы на территории республики.