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Обнаружена неожиданная связь между COVID-19 и алкоголем | BaigeNews.kz 31 декабря, 01:12
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Фото: РИА Новости

Обнаружена неожиданная связь между COVID-19 и алкоголем

Группа исследователей из Университета Питтсбурга заявила о неожиданной взаимосвязи между иммунитетом к возбудителю COVID-19 и употреблением крепких спиртных напитков, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Работа учёных опубликована на сайте препринтов medRxiv.org и пока не прошла рецензирование.

Эксперты рассматривали факторы, которые, по их мнению, могли бы повлиять на частоту заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей: прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков. Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.

«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтверждённой коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым», — пишут авторы работы.

При этом, по их словам, наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.
#коронавирус #алкоголь #Общество
31 декабря, 01:12
2841
Журналист

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