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Обнародован новый состав Правительства Казахстана | BaigeNews.kz 11 января, 17:36
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Фото: BaigeNews.kz

Обнародован новый состав Правительства Казахстана

Указ о назначении министров опубликован на сайте Акорды, передает BaigeNews.kz.



Приводим текст указа целиком.

"В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции РК постановляю назначить:

Скляра Романа Васильевича – первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан;

Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан;

Тлеуберди Мухтара Бескенулы – заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан;

Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан;

Койшыбаева Галымжана Тельмановича – руководителем канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны Республики Казахстан;

Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан;

Умарова Аскара Куанышевича – министром информации и общественного развития Республики Казахстан;

Карашукеева Ербола Шыракпаевича – министром сельского хозяйства Республики Казахстан;

Мусина Каната Сергеевича – министром юстиции Республики Казахстан;

Аймагамбетова Асхата Канатовича – министром образования и науки Республики Казахстан;

Гиният Ажар – Министром здравоохранения Республики Казахстан;

Шапкенова Серика Жамбуловича – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – министром финансов Республики Казахстан;

Абаева Даурена Аскербековича – министром культуры и спорта Республики Казахстан;

Ильина Юрия Викторовича – министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

Куантырова Алибека Сакеновича – министром национальной экономики Республики Казахстан;

Мусина Багдата Батырбековича – министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Брекешева Сериккали Амангалиевича – министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

Акчулакова Болата Ураловича – министром энергетики Республики Казахстан.

2. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания".

Ранее премьер-министром Казахстана был назначен Алихан Смаилов.

Его предшественник - Аскар Мамин - занимал этот пост с февраля 2019 года. Он ушел в отставку 5 января 2022 года на фоне массовых беспорядков в стране. Президент Казахстана принял отставку Правительства, назначив и.о. премьер-министра Алихана Смаилова, который до этого момента был первым вице-премьером.
#назначения #Правительство РК
11 января, 17:36
1496
Журналист

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