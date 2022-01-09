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Обменные пункты приостановили работу в Казахстане | BaigeNews.kz 9 января, 21:30
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Фото: ibirzha.kz

Обменные пункты приостановили работу в Казахстане

Пункты обмена валют приостановили работу в Казахстане. Как сообщили в Национальном банке, временную меру предприняли в целях безопасности, как самих обменников, так и их работников и клиентов, передает "Хабар 24".

Работа банковской системы будет восстанавливаться поэтапно, в зависимости от приоритетности и социальной значимости сервисов для населения и бизнеса.

Так, уже завтра на всей территории страны в штатном режиме начнут работу платежные системы для зачислений пенсий, пособий и зарплат.

Также с начала следующей недели частично возобновит работу Казахстанская фондовая биржа.
#обменный пункт #валюта
9 января, 21:30
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Журналист

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