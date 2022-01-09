Обменные пункты приостановили работу в Казахстане

Пункты обмена валют приостановили работу в Казахстане. Как сообщили в Национальном банке, временную меру предприняли в целях безопасности, как самих обменников, так и их работников и клиентов, передает "Хабар 24"
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Работа банковской системы будет восстанавливаться поэтапно, в зависимости от приоритетности и социальной значимости сервисов для населения и бизнеса.
Так, уже завтра на всей территории страны в штатном режиме начнут работу платежные системы для зачислений пенсий, пособий и зарплат.
Также с начала следующей недели частично возобновит работу Казахстанская фондовая биржа.