Обменники начнут работать по всему Казахстану 12 января

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В Национальном банке Казахстана рассказали об открытии обменников в Алматы и остальных регионах Казахстана, а также возобновлении торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает BaigeNews.kz.

Так как ситуация в Алматы и прочих регионах Казахстана постепенно стабилизируется, принято решение с 12 января 2022 года открыть обменные пункции и позволить гражданам проводить обменные валютные операции и международные платежи/переводы.

Сообщается также, что Нацбанк начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сроком до трех месяцев. Кроме того, все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме.