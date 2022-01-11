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Обменники начнут работать по всему Казахстану 12 января | BaigeNews.kz 11 января, 15:39
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Фото: 24.kz

Обменники начнут работать по всему Казахстану 12 января

В Национальном банке Казахстана рассказали об открытии обменников в Алматы и остальных регионах Казахстана, а также возобновлении торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает BaigeNews.kz.

Так как ситуация в Алматы и прочих регионах Казахстана постепенно стабилизируется, принято решение с 12 января 2022 года открыть обменные пункции и позволить гражданам проводить обменные валютные операции и международные платежи/переводы.

Сообщается также, что Нацбанк начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сроком до трех месяцев. Кроме того, все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме.

"Во исполнение поручения Главы государства в целях содействия финансовой стабильности на фоне произошедших беспрецедентных событий, Национальный Банк Казахстана обеспечит сбалансированность валютного рынка. При необходимости - путем своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге, как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка", - заключили в Нацбанке.


#обменный пункт #беспорядки #протесты в Казахстане #финансы
11 января, 15:39
1025
Журналист

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