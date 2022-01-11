Обменники начнут работать по всему Казахстану 12 января

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В Национальном банке Казахстана рассказали об открытии обменников в Алматы и остальных регионах Казахстана, а также возобновлении торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает BaigeNews.kz.
Так как ситуация в Алматы и прочих регионах Казахстана постепенно стабилизируется, принято решение с 12 января 2022 года открыть обменные пункции и позволить гражданам проводить обменные валютные операции и международные платежи/переводы.
Сообщается также, что Нацбанк начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже (KASE) сроком до трех месяцев. Кроме того, все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объеме.
"Во исполнение поручения Главы государства в целях содействия финансовой стабильности на фоне произошедших беспрецедентных событий, Национальный Банк Казахстана обеспечит сбалансированность валютного рынка. При необходимости - путем своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге, как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка", - заключили в Нацбанке.
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