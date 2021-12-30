Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Обманули 500 человек на 1,5 миллиарда тенге: организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы
Обманули 500 человек на 1,5 миллиарда тенге: организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы | BaigeNews.kz 30 декабря, 16:24
2700
Фото: pixabay.com

Обманули 500 человек на 1,5 миллиарда тенге: организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы

Четырех организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным следственного управления ДП Алматы, окончено производство по четырем уголовным делам, связанными с финансовыми пирамидами.

Всего от их преступной деятельности пострадало около 500 человек. Общий ущерб составил более полутора миллиарда тенге.

Один из них фигурантов дела — гражданин А. Лим 1988 года рождения. С февраля 2017 года по август 2018 года он создал ТОО "LS inc".

Мошеннические действия он совершал в группе лиц, привлекая инвестиции у граждан для дальнейшего получения прибыли — постановки денежных ставок на результаты спортивных игр.
"Он ложно гарантировал возврат вложенных гражданами денежных средств, в полном объеме и без каких либо рисков", — рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Мошенник "гарантировал", что проценты с вложенных денег можно будет получать в любое время — переводом на карту, банковский счет или в офисе.

По заявлениям обманутых граждан зарегистрировано 188 уголовных дел, общий ущерб составляет 1 440 281 тенге.

Решением суда Алмалинского района гражданин Лим осужден на шесть с половиной года лишения свободы. Также в следственном управлении находилось уголовное дело в отношении гражданки Д. Алдабергеновой.

Ранее она объявила об открытии инвестиционного проекта в социальных сетях. Суть проекта заключалась в увеличении денег с помощью совершения ставок в букмекерские конторы, а также на различные бизнес-проекты.
"Таким образом вкладчики перечисляли Алдабергеновой и другим лицам посредством банковских карт денежные средства, для получения прибыли в размере 30 процентов и 50 процентов, но в последующем перечислив денежные средства, так и не получили прибыль", — рассказал Абдрахманов.
Подозреваемую приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.
#финансовая пирамида #Алматы #суд #мошенничество
30 декабря, 16:24
2700
Журналист

Рекомендуем