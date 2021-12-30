Обманули 500 человек на 1,5 миллиарда тенге: организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы

Четырех организаторов финансовых пирамид осудили в Алматы, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на Polisia.kz
.
По данным следственного управления ДП Алматы, окончено производство по четырем уголовным делам, связанными с финансовыми пирамидами.
Всего от их преступной деятельности пострадало около 500 человек. Общий ущерб составил более полутора миллиарда тенге.
Один из них фигурантов дела — гражданин А. Лим 1988 года рождения. С февраля 2017 года по август 2018 года он создал ТОО "LS inc".
Мошеннические действия он совершал в группе лиц, привлекая инвестиции у граждан для дальнейшего получения прибыли — постановки денежных ставок на результаты спортивных игр.
"Он ложно гарантировал возврат вложенных гражданами денежных средств, в полном объеме и без каких либо рисков", — рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Мошенник "гарантировал", что проценты с вложенных денег можно будет получать в любое время — переводом на карту, банковский счет или в офисе.
По заявлениям обманутых граждан зарегистрировано 188 уголовных дел, общий ущерб составляет 1 440 281 тенге.
Решением суда Алмалинского района гражданин Лим осужден на шесть с половиной года лишения свободы. Также в следственном управлении находилось уголовное дело в отношении гражданки Д. Алдабергеновой.
Ранее она объявила об открытии инвестиционного проекта в социальных сетях. Суть проекта заключалась в увеличении денег с помощью совершения ставок в букмекерские конторы, а также на различные бизнес-проекты.
"Таким образом вкладчики перечисляли Алдабергеновой и другим лицам посредством банковских карт денежные средства, для получения прибыли в размере 30 процентов и 50 процентов, но в последующем перечислив денежные средства, так и не получили прибыль", — рассказал Абдрахманов.
Подозреваемую приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы.