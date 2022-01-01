Обладатель "Оскара" Николас Кейдж просит больше не называть его актером

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Обладатель престижной премии "Оскар" Николас Кейдж просит не называть его актером. Об этом сообщает CNN.
"Для меня (восприятие обществом — ред.) это всегда означает: "О, он великий актер, следовательно, он великий лжец", — объяснил свою логику Николас Кейдж во время записи подкаста.По словам звезды Голливуда, перевоплощение в артиста подразумевает, что человек полностью погружается в свои эмоции и ощущения, пытаясь донести какие-то определенные моменты к зрителям.
Как известно, сейчас Николас Кейдж задействован в съемках фильма "Свинья", режиссером которого выступает Майкл Сарноски.
Артист считает себя маргиналом в киноиндустрии и ждал, когда в Голливуде появится молодой постановщик, который не испугается пригласить в актерский состав забытого обладателя "Оскара". За такой поступок Николас Кейдж назвал Майкла Сарноски "Архангелом Майклом".
"После нескольких провалов я понял, что стал маргиналом в студийной системе, и они не собирались меня приглашать. Я всегда знал, что нужен молодой режиссер, который вернется или вспомнит некоторые фильмы, снятые мной, и поймет, что я могу подойти для его сценария, и откроет меня заново. Вот почему он не просто Майкл, он Архангел Майкл", — подытожил Николас Кейдж во время записи подкаста.
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