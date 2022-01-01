Обладатель "Оскара" Николас Кейдж просит больше не называть его актером

Фото: nicolascagefans/Instagram

Обладатель престижной премии "Оскар" Николас Кейдж просит не называть его актером. Об этом сообщает CNN.

Звезда Голливуда предпочитает, чтобы его называли артистом. По словам Николаса Кейджа, подобное заявление общество может расценить как слишком претенциозным.

"Для меня (восприятие обществом — ред.) это всегда означает: "О, он великий актер, следовательно, он великий лжец", — объяснил свою логику Николас Кейдж во время записи подкаста.

По словам звезды Голливуда, перевоплощение в артиста подразумевает, что человек полностью погружается в свои эмоции и ощущения, пытаясь донести какие-то определенные моменты к зрителям.

Как известно, сейчас Николас Кейдж задействован в съемках фильма "Свинья", режиссером которого выступает Майкл Сарноски.

Артист считает себя маргиналом в киноиндустрии и ждал, когда в Голливуде появится молодой постановщик, который не испугается пригласить в актерский состав забытого обладателя "Оскара". За такой поступок Николас Кейдж назвал Майкла Сарноски "Архангелом Майклом".

"После нескольких провалов я понял, что стал маргиналом в студийной системе, и они не собирались меня приглашать. Я всегда знал, что нужен молодой режиссер, который вернется или вспомнит некоторые фильмы, снятые мной, и поймет, что я могу подойти для его сценария, и откроет меня заново. Вот почему он не просто Майкл, он Архангел Майкл", — подытожил Николас Кейдж во время записи подкаста.