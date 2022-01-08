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Объекты жизнеобеспечения и общественный транспорт работают в штатном режиме в Костанайской области | BaigeNews.kz 8 января, 14:47
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Фото: freepik.com

Объекты жизнеобеспечения и общественный транспорт работают в штатном режиме в Костанайской области

В Костанайской области ситуация стабильная. Поэтому в штатном режиме работают все объекты жизнеобеспечения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Сообщается, что общественный транспорт работает в штатном режиме. Автобусы ходят с 7:00 до 21:00. Интервал между автобусами составляет до 30 минут.

Кроме того, работают торговые центры и магазины: часть – с утра, часть – с обеда до вечера. Для обеспечения ограничительных мер на автодорогах по Костанайской области установлено 14 блокпостов.

Важно напомнить, что в регионе с 6 января полностью запрещена реализация алкогольной продукции и в дневное, и в ночное время. Также в соответствии с законом о чрезвычайном положении с 23 часов вечера до 7 часов утра костанайцам запрещено покидать свои жилища без специальных пропусков и удостоверяющих личность документов.


#режим ЧП в Казахстане #общественный транспорт
8 января, 14:47
1025
Журналист

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