Объекты бизнеса и промышленности возобновляют работу в Алматы

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на аппаратном совещании рассмотрел актуальные вопросы жизнедеятельности мегаполиса, передает BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.



"В связи с разрушением здания городского акимата работа аппарата акима временно будет продолжена в здании акимата Алмалинского района. Городские управления разместятся в других зданиях. Рассмотрены вопросы возобновления работы объектов торговли, пассажирского транспорта, предприятий жизнеобеспечения, уборки и восстановления дорог, тротуаров", - сообщили городские власти.

Кроме того, рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация по КВИ. На сегодня в городе фиксируется рост заболеваемости, что свидетельствует о начале новой волны пандемии. Ситуация усложняетя циркулированием штамма омикрон, что подверждено секвенированием.

В этой связи аким Алматы Сагинтаев поручил усилить меры санитарно-эпидемиологической безопасности, активизировать работу ПМСП, Телемедицинского центра, подготовить к развертыванию резервные койко-места.

Подводя итоги совещания, Сагинтаев поручил в кратчайшие сроки завершить уборку улиц и восстановление разрушенного покрытия. На особом контроле необходимо держать ситуацию по обеспечению продовольственной безопасности, бесперебойной работы коммунального хозяйства.

Напомним, в связи с режимом ЧП в городе действует комендантский час с 23.00 до 07.00. Горожане обязаны соблюдать его требования.

Продовольственная безопасность

Предприятия по производству продуктов питания не пострадали в ходе беспорядков. На сегодня 3 хлебопекарнями "Аксайнан", "Алматынан" и "Рузинан" выпускается порядка 80 тонн социального хлеба в день.

При этом цена на производимую продукцию осталась на прежнем уровне ("Аксайнан" – 80 тенге/булка, "Алматынан" – 85 тенге/булка).

С 9 января крупный поставщик бакалейной продукции ТОО "Фирма «Ас-Ан" (подсолнечное масло, сахар, соль, рожки, рис, перловка, мука) возобновило поставки продукции в торговые сети, с 10 января начало поставки в 49 магазинов "у дома" Бостандыкского (33 магазина) и Турксибского (16 магазинов) районов.

Производители молочной продукции (ТОО "Солнечный", ТОО "АдалСут" и ТОО "JLC", ТОО "Фуд Мастер", "RG Brands") ведут поставки в штатном режиме.

ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "Алатау Кус" имеют достаточный объем запаса яиц на складах. На сегодня охвачены поставками все торговые сети и крупные магазины.

Сегодня начата работа 20 павильонов СПК, 2 павильона пострадали (Жетысу-2, ул. Толе би - Момышулы).

9 января в сеть "Магнум" налажена поставка законтрактованных объемов овощей. В настоящее время продтовары реализуют следующие предприятия: ТОО "Фирма "Ас-Ан", АО "ЕФК", яйца всех категорий (ТОО "Алсад Казахстан" и ТОО "АлатауКус"), хлебобулочная продукция (ТОО "ХБК "Аксай", ТОО "Алматынан" и ТОО "Рузинан"), молочная продукция (ТОО "АдалСут", ТОО JLC, ТОО "ФудМастер", ТОО "МаслоДел", ТОО "Молочный завод "Солнечный"), консервированная продукция (ТОО "Прима Дистрибьюшн"), переработчики мясной продукции (ТОО "Беккер и К", ТОО "МПЗ Бижан"), тепличные овощи (ТОО "BRBAPK").

Объекты промышленности возобновляют деятельность





На сегодняшний день из 120 предприятий в Алматы работают 76 предприятий. 44 предприятия планируют запуск в период с 11 по 19 января.Из них в пищевой отрасли работают 18 предприятий из 21, в строительной индустрии 10 предприятий из 20, в машиностроении - 7 предприятий из 14, производство напитков – 9 предприятий из 12, в химической промышленности - 3 предприятия из 10, в мебельной промышленности – 3 предприятия из 8, в фармацевтике – 6 предприятий из 8, металлургии – 7 предприятий из 8, производстве бумаги – 6 предприятий из 7, легкой промышленности – 4 предприятия из 6, полиграфии – 3 предприятия из 6.От действий деструктивных лиц пострадало 2 предприятия - ТОО "БРБ АПК" и "Либелла Боттлерс", ущерб подсчитывается.