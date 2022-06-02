Об усилении требований к детским садам рассказал Аймагамбетов

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Министр образования РК Асхат Аймагамбетов рассказал в своём Telegram-канале о том, как усилят требования к детским садам в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Глава МОН отметил, что актуальность позиции министерства о о необходимости усиления требований к детским садам подтверждают факты нарушения прав детей. Министр напомнил, что более 10 лет в Казахстане отказались от лицензирования, а затем и от госконтроля, мониторинга и регулирования их деятельности детских садов. На этот шаг пошли для стимулирования роста числа учреждений.
"К чему это привело? К резкому росту частных детских садов и охвату детей с трёх до шести лет сразу до 99 процентов. Хороший результат. Однако, если с одной стороны удалось увеличить количество открывшихся детских садов, то, с другой, актуальным остается вопрос качества. Часть детсадов открывалась в не соответствующих техническим и санитарным требованиям зданиях, без наличия квалифицированных специалистов и безопасных условий. Прецедентов достаточно. Два года назад нами была предпринята попытка возвращения лицензирования и госконтроля. Однако тогда позиция Палаты предпринимателей, ассоциаций детских садов и ряда госорганов не позволила нам ввести эту норму в закон", — объяснил Аймагамбетов.
Он добавил, что в 2021 году удалось ввести систему госаттестации. Однако её не прошли 80 процентов из проверенных детских садов. Речь идёт о неудовлетворительных условиях пребывания детей в детском саду, несоответствии образовательной деятельности требованиям государственного стандарта образования, безопасности, пожарных и санитарных норм, а также фактах рукоприкладства со стороны воспитателей.
Сейчас Миноборазования работает по пяти основным направлениям:
1. Возвращение лицензирования.
2. Проведение аттестации всех детских садов, во время которой проверяются условия и качество их работы.
3. Усиление требований к размещению госзаказа в детских садах.
4. Повышение кадрового потенциала работников дошкольных учреждений. Улучшение качества подготовки в колледжах и вузах.
5. Обновление содержания программ в рамках новой модели дошкольного образования.
"В последние годы резко снизился конкурс на специальность воспитателя детского сада. В первую очередь это связано с заработной платой. Несмотря на ежегодное увеличение заработной платы воспитателей на 25 процентов, из-за низкой базы она всё ещё не является достаточной. Сейчас мы начали пилотный проект в нескольких детских садах с двумя воспитателями на целый день, а не одним на полдня, с параллельным двукратным увеличением оплаты. По результатам пилота будет принято решение", — подчеркнул глава МОН.
По его словам, министерство осознаёт важность поддержки предпринимателей, открывающих частные детские сады. Но главным ориентиром в работе для МОН являются безопасность детей и создаваемые для них комфортные и качественные условия.
Напомним, в апреле 2022 года депутаты мажилиса выступили с требованием запретить частные детские сады после того, в Сети появились фото и видеокадры жестокого обращения. Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова позднее в кулуарах сената заявила, что в Казахстане могут ужесточить требования как к самим детским садам, так и к воспитателям.
"Думаю, такие равнозначные правила важны для родителей и выгодны добросовестным игрокам рынка", — заключил министр.
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