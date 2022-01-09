Алматы 5 января захватили 20 тысяч человек - МВД РК

О том, как происходил захват Алматы террористами, рассказали в МВД РК, передает корреспондент BaigeNews.kz
со ссылкой на МВД.
"Здесь митингующие не выдвигали никаких требований и не шли на переговоры. Полицией были приняты меры по блокированию незаконного шествия. Однако многочисленные группы протестующих в разных районах города совершали нападения на патрульные наряды. Захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Захватили общественный транспорт, коммунальную технику, на которой таранили наряды сил правопорядка, кидали в сотрудников самодельные зажигательные смеси, стреляли из огнестрельного оружия", - рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Глава МВД также сказал, что в южной столице сжигали служебный автотранспорт, в том числе и пожарные машины. Кроме того, не допускали к местам конфликта кареты скорой помощи для оказания медицинской помощи пострадавшим. После этого, нападавшие организовали несколько атак на здание городского акимата и телеканалы. Однако, несмотря на численное превосходство нападавших благодаря самоотверженным и грамотным действиям полицейских и военнослужащих города Алматы им это не удалось.
"5 января организованная толпа в количестве около 20 тысяч человек со всех окраин города Алматы, одномоментно прибыв в центр города на площадь, вновь предприняли попытки захвата здания акимата. При этом они были лучше вооружены и организованы", - сказал Тургумбаев.
Ввиду значительного численного преимущества им удалось прорвать несколько линий обороны и проникнуть в здание. Под натиском многочисленной толпы во избежание случайных жертв полиция была вынуждена отступить. При этом было уничтожено и разграблено имущество, совершен поджег здания. Были избиты и подвергнуты издевательствам сотрудники полиции и курсанты военного училища, отобраны их спецсредства и форменное обмундирование.
"Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто прохожих. Совершали погромы торгово-развлекательных центров, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов с целью хищения денежных средств и товарно-материальных ценностей", - заявил министр внутренних дел.
Около 800 преступников захватили международный аэропорт. В результате были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вызвало транспортный коллапс и большие проблемы для граждан, которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться. Были разграблены все имеющиеся в здании аэропорта бутики, магазины и кассы.
"При этом повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность. В местах пребывания и перед нападением выводились из строя камеры видеонаблюдения, баррикадировались проезжие части, по периметру выставлялись наблюдатели. Для координации действий ими использовались радиостанции", - рассказал Ерлан Тургумбаев.